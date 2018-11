Fuenlabrada y la incertidumbre de las confluencias

La incógnita en el panorama político fuenlabreño de cara a las elecciones municipales, a seis meses para su celebración, pasa por la candidatura de unidad popular Ganar Fuenlabrada que en estos momentos se encuentra negociando con otras fuerzas la confluencia en una sola lista electoral. Una confluencia que en Fuenlabrada no contará con la presencia de EQUO a pesar del acuerdo nacional de este partido con IU y Podemos para concurrir juntos a los comicios.

La decisión de EQUO Fuenlabrada se anunció en verano y en octubre precipitó la salida del portavoz del grupo municipal de Ganar, Alejandro Álvarez, y de la edil Ruth Pascual, ambos de la formación verde, ahora concejales no adscritos dentro del pleno municipal.

Desde Ganar en ningún momento se ha ocultado el malestar con los ex compañeros y la incomprensión por la decisión de EQUO y se afirma que sin ellos están ya en marcha las negociaciones a tres bandas entre Ganar, Podemos e IU. Negociaciones que según el concejal Sergio Manzano, van por buen camino, para una candidatura conjunta, aunque todavía no se ha cerrado nada. Tampoco se sabe el nombre de la nueva formación, ni quién encabezaría la candidatura, aunque con toda probabilidad, esto último se someterá a la elección de las bases, como ya ocurrió cuando nació Ganar. Un proceso, que consideran, llega su ritmo normal y quieren desvincular de cualquier polémica.

Sin embargo, el que EQUO Fuenlabrada no concurra con sus ex compañeros de lista no significa que no vaya a presentarse como una opción política más en los comicios de mayo. Alejandro Álvarez, ha asegurado a SER Madrid Sur que habrá candidatura, aunque todavía no sabe quien estará al frente, porque “será una elección de la Asamblea”. No obstante, Álvarez no se descarta y asegura que también su partido está “hablando con IU”, un término que Manzano desconoce.

Desde IU todavía podrían estar en tiempo de elección de un portavoz en Fuenlabrada, aunque hace unas semanas se comunicó que sería Francisco Cerezo, pero todo indica que no es firme la decisión.

Con la marca de La Izquierda hoy se presentarán el actual concejal de IU Comunidad de Madrid, Óscar Valero, ya confirmado. Desde esta formación se asegura que se está en conversaciones con el PSOE a nivel nacional para “de alguna manera” hacer una candidatura conjunta, aunque las conversaciones vienen de atrás y todavía parece estar el acuerdo muy verde.

Más tranquilas bajan las aguas por otras fuerzas de izquierdas, como el PSOE que gobierna la ciudad, y que tiene a su candidato, Javier Ayala, confirmado hace semanas por la Comisión Regional de Garantías Electorales. La falta de otro candidato ha despejado la posibilidad de primarias en la agrupación fuenlabreña, que es una piña con Ayala.

El PP en esta ciudad parece también bastante tranquilo en cuanto a cambios, ya que todo apunta a que Sergio López volverá a repetir como candidato. Fue un apoyo de Pablo Casado en las elecciones a la presidencia del partido y en la actualidad es Coordinador Territorial del PP en la región. Desde esta formación se recuerda que Casado ya dijo que los candidatos no se designarían hasta después de las elecciones andaluzas, por lo que se cree que entre diciembre y enero habrá fumata blanca.

En Ciudadanos Fuenlabrada, Patricia de Frutos ha manifestado sus ganas de volver a encabezar el proyecto, aunque se somete “a las directrices que marque el partido”. Esta formación tampoco ha dado fechas para la designación oficial de sus candidatos, pero en el caso de Fuenlabrada, la buena labor de la portavoz hace pensar que podría repetir.