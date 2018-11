La guía definitiva para moverse en vehículos eléctricos en Madrid

En dos días, el viernes 30 noviembre, entra en funcionamiento Madrid Central, la zona de bajas emisiones con la que el Ayuntamiento de Manuela Carmena pretende dar prioridad al peatón y lograr bajar las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) en el centro de Madrid en un 40%. Este área restringida dejará a los coches y motos que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT en casa (vehículos de gasolina matriculados antes del 2000, y los de diésel de antes de 2006). ¿Alternativa para entrar al centro? Al transporte público se unen las distintas empresas privadas de coches, motos y bicicletas eléctricas que han revolucionado la movilidad urbana. En este artículo te resumimos precios, condiciones y características de las plataformas de vehículos compartidos eléctricos para que compares y elijas las que más se adapta a tus necesidades en cada circunstancia.

SIN MULTAS HASTA FEBRERO 30 de noviembre: entran en vigor Madrid Central, con aplicación gradual y progresiva y controles manuales de agentes de policía y movilidad.

Enero: comienza el periodo de prueba del sistema informático de gestión de multas. Se enviarán comunicaciones sin multa a quien incumpla la normativa. En caso de reiteración, se enviará una segunda carta a los 15 días.

1 de febrero: arrancará el control automático y el envío de multas a quien no cumpla con la normativa (ya con carácter sancionador).

Coches: plazas, precios y zonas

Los coches eléctricos forman parte habitual del paisaje de Madrid desde hace más o menos un año. La primera plataforma en ofrecerse a los conductores fue Car2go, a finales de 2015; un año más tarde le plantó cara Emov; a principios de 2018 llegó Zity y, coincidiendo con el verano de este año, Wible. ¿Cuál de estos vehículos debo usar? ¿En qué se diferencia una plataforma de otra?

El coste

Todas funcionan mediante la descarga de una app en el móvil y el posterior registro con los datos personales del usuario, que obviamente debe ser mayor de edad y disponer de carné de conducir y una tarjeta de crédito a la que se cargarán los costes de utilización. Car2Go y Emov tiene una cuota de alta de 9 euros mientras Zity y Wible son gratuitas. A partir de ahí, todas cobran por minuto: la más barata es Car2Go (0,21 euros el minuto), seguida por Wible (0,24 euros el minuto). Emov tiene un coste de 0,25 euros el minuto y Zity, la más cara, 0,26 euros el minuto. Estas tarifas suponen que un trayecto de 33 minutos en la plataforma más barata, Car2Go, tiene un coste de 6,93 euros mientras que el mismo tiempo en la más cara, Zity, es de 8,58 euros.

¿Qué servicio de carsharing te interesa más? Consulta en este cuadro las principales características de cada uno. / CADENA SER

Zona operativa

La principal diferencia de cara al usuario es la zona donde están operativos. Car2Go y Emov pueden conducirse por todo Madrid pero solo pueden recogerse y aparcarse dentro de la M-30 (Emov se ha extendido a Las Tablas). Esto deja fuera a muchos usuarios que, sin embargo, sí podrán salir y llegar a sus casas con Zity o Wible.

Wible se ofrece, además de dentro de la M-30, al norte de Madrid, hasta Mirasierra, así como los barrios de Las Tablas y Sanchinarro; al este, abarca todo el perímetro limítrofe con la calle Arturo Soria hasta la calle Alcalá y los barrios de Concepción y Quintana; al oeste, Ciudad Universitaria y su perímetro.

Zity, por su parte, además del interior de la M-30, está disponible en los barrios de Hortaleza, Las Tablas, Pinar del Rey, Mirasierra, Montecarmelo, Fuentelarreina, Simancas y Salvador.

Comparativa de las zonas operativas de Wible y Zity. Car2Go y Emov se limitan al interior de la M-30. / CADENA SER

Número de plazas y acuerdos con parkings privados

A través de la app puedes reservar cualquiera de los cuatro si están en tu zona (todos ofrecen un tiempo de reserva igual, 20 minutos, desde que lo ves en el mapa hasta que llegas a la puerta del vehículo); los cuatro carsharing pueden aparcarse sin coste en zona SER (zonas azules y verdes), pero si tu intención es ir al centro, donde es complicado aparcar, es importante saber cuáles disponen de aparcamientos concertados donde poder dejarlos sin perder demasiado tiempo.

Car2Go, el más pequeño de los cuatro, de 2 plazas, solo tiene plazas reservadas para sus coches en el parking de la calle Farmacia 12 (a unos metros de la calle Hortaleza).

Car2go por las calles de Madrid. / José A. Rojo

Emov (plazas para 4 personas) por ahora no dispone de acuerdos con parkings privados pero desde la plataforma señalan a la SER que trabajan en ello.

Wible, de 5 plazas y, por tanto, más difícil de estacionar en la calle, tiene acuerdo con parkings privados (Galileo, Avda. de Burgos, Padre Damián, Colón, General Diaz Porlier, Casino de la Reina, Glorieta de Bilbao y Plaza de Castilla) para que los usuarios de su plataforma dejen allí los vehículos: los podrán estacionar en las plazas reservadas cuando hayan confirmado en la app que hay sitios libres por 1 euro adicional. Wible también dispone de algunas plazas en gasolineras de Repsol de las calles Alfonso XIII, Alberto Aguilera, Arturo Soria, Paseo de la Habana y Mateo y Inurria.

Zity (5 plazas) dispone de dos parkings privados en Madrid donde puedes dejar su vehículo; están en la calle Albarracín 44 (San Blas-Canillejas) y en Francisco Sancha 42 (Valverde, Fuencarral-el Pardo). En el centro de la ciudad tendrás que buscar aparcamiento en zona SER respetando las condiciones de la compañía.

Motos: horario y potencia

Llegaron después de los coches eléctricos y cada vez tienen más presencia en las calles de Madrid. 2018 ha sido su año, y su futuro, como el de sus primos de cuatro ruedas, es prometedor porque ofrece facilidad de movimiento por el centro de la ciudad sin las ataduras que supone tener una moto propia. Hasta seis empresas distintas de motosharing eléctrico funcionan en Madrid y ninguna de ellas cobra cuota de alta al registrarse en su app. Como en el caso de los coches, se busca la ubicación de la moto en el mapa y se reserva por un plazo de 15 minutos en todas las plataformas (Muving, Ecooltra, Coup, IoScoot y Acciona) a excepción de Movo, donde son 10 minutos.

Comparativa de las principales características de los servicios de motosharing en Madrid. / CADENA SER

Horario, precio y zona operativa

Antes de elegir una de estas ofertas de moto eléctrica debes tener en cuenta que no todas están operativas las 24 hora del día. Las motos de Muving y Acciona no ofrecen servicio de madrugada, horas en las que sus empleados cambian baterías y hacen las puestas a punto necesarias. Las demás plataformas sí puedes usarlas las 24 horas del día.

Otra de las informaciones importantes que debes manejar es el precio del servicio. En general, pagarás por los minutos que tengas en activo la moto. Si vas a usarla por 15 minutos o menos la más económica es la Movo, que cobra 1,70 euros por ese primer cuarto de hora. Por el mismo tiempo IoScoot te costará 3 euros; Muving, 3,15 euros; Ecooltra 3,9 euros y Acciona, 3,75 euros. Coup sale mejor si tu viaje es de 20 minutos, ya que esta plataforma te cobrará 3 euros por usar su moto entre 1 y 20 minutos.

Zonas operativas de los distintos servicios de motosharing por minutos en Madrid. / CADENA SER

Sin embargo, a veces lo más importante es dónde podrás encontrar y dejar la moto eléctrica. Todas están disponibles en el interior de la M-30 y Ecooltra es la que más flota tiene, por lo que te será más sencillo encontrar una en su app. Puedes cogerla y dejarla en las calles de dentro de la M-30 y zonas próximas a esta circunvalación por el noreste (Ciudad Lineal) y el noroeste (Ciudad Universitaria). Coup lo encontrarás además de en los barrios de dentro de la M-30 en parte de Ciudad Lineal y San Blas y en Fuencarral-El Pardo. Las motos de Movo también salen de la M-30 para tocar, por el este, parte de las calles del norte de Ciudad Lineal, al igual que Acciona, que puedes encontrarlas desde este 20 de noviembre en El Pilar, Las Tablas, Alcobendas y Hortaleza, además de en Ciudad Lineal y el interior de la M-30.

Potencia, edad y cascos disponibles

La mayor parte de los trayectos en moto eléctrica compartida en Madrid tienen lugar en el casco urbano, pero si tienes la necesidad de salir a la M-30 es importante saber que los vehículos que tienes disponibles tienen distinta potencia. Las motos de Ecooltra y de Movo tienen una potencia equivalente a 40 centímetros cúbicos mientras Muving, Coup IoScoot y Acciona tienen motor eléctrico correspondiente a una 125, más potencia si tienes necesidad de pasar de los 50 km/hora de velocidad máxima establecida en las calles de Madrid capital.

Ten en cuenta además que la empresa Coup exige a sus usuarios tener cumplidos los 21 años. Todas las demás simplemente necesitan que certifiques con tu DNI que eres mayor de edad y tienes carné de conducir.

Por último, que no te pille por sorpresa si vas a por la moto en pareja que no todas disponen de dos cascos en su baúl. Coup solo pone a disposición del usuario uno, algo que no te encontrarás en las otras cinco empresas, con dos cascos por moto.

Bicicletas: el reino de BiciMAD

Aunque en Madrid hay distintas posibilidades para alquilar bicicletas eléctricas por horas o días, el único servicio que ofrece un vehículo eléctrico por minutos es BiciMAD, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Hay 2.000 bicicletas y 165 estaciones repartidas por ocho distritos de la ciudad: Arganzuela, Retiro, Centro, Moncloa-Aravaca, Chamberí, Salamanca, Tetuán y Chamartín. El uso es muy sencillo: darse de alta y recoger una tarjeta gratuita en el tótem de alguna estación. Las bicicletas están accesibles las 24 horas del día, de lunes a domingo y todos los días del año y se pueden usar desde los 14 años (los menores de 16 deberán ser dados de alta por un adulto). BiciMAD solo exige el uso de casco para usar la bicicleta a los menores de 16 años.

Estación de BiciMad, el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler de Madrid. / Alvy / Microsiervos (CC BY 2.0)

Los patinetes eléctricos

En los últimos meses las calles del centro se han llenado de patinetes eléctricos que han generado protestas entre algunos ciudadanos porque muchas veces se aparcan en cualquier sitio y sus usuarios no respetan la prohibición de circular por las aceras. Según la nueva Ordenanza de Movilidad de Madrid, estos vehículos, hasta ahora en un limbo legal en la ciudad, podrán circular por "carriles bici, pistas bici y por la calzada de calles integradas dentro de las zonas 30". Podrán también hacerlo (esto es una de las principales novedades que introduce el PSOE a la ordenanza del Gobierno) "por las calles en que todos sus carriles la velocidad máxima de circulación sea de 30 km/h". También por las calles residenciales, las que tienen un límite de 20 km/h. Es decir, los patinetes podrán circular prácticamente por el 80% de la ciudad, y quizás por esta razón cada vez se vean más por las calles.

Principales servicios de alquiler de patinetes eléctricos en Madrid. / CADENA SER

Empresas como Lime-S y VOI son los que más se ven; pero en Madrid se han implantado otros como Bird, Wind y Ride Conga (este mismo mes de noviembre).

¿Qué tienen todas en común? Fácil de usar: a través de una app móvil en la que, siendo mayor de edad, te registras y aportas tu DNI y tarjeta de crédito. Como las apps de coches y motos, se localiza el patinete más cercano y se comienza el alquiler escaneando un código QR. En este caso no hay mucha competencia en lo que a precio se refiere, ya que todas las empresas de scooters eléctricos tienen la misma tarifa: sin cuota de alta, 1 minuto por el desbloqueo y 0,15 euros cada minuto de uso. Quien los ha usado comenta que lo peor es la inseguridad de moverte entre el tráfico del centro de la ciudad y lo mejor, la rapidez en hacer trayectos cortos. En cualquiera de los analizados aquí te costará 2,5 euros hacer un trayecto de 10 minutos a una velocidad máxima de 25 km/h.

Entre las cosas que debes saber antes de alquilarlo es que no se pueden usar por las aceras de Madrid; las empresas te exigen ponerte casco y no está incluido en el alquiler (otra cosa es que la normativa de Tráfico madrileña no lo exija); no permiten más de un pasajero y no funcionan durante la madrugada, ya que es la hora en la que las empresas aprovechan para recargar las baterías.

Patinetes eléctricos de alquiler en Plaza de Castilla. / EUROPA PRESS