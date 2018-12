'Els collidors' reclaman un salario digno

300 "collidors" se han manifestado en Valencia, ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo citrícola para exigir empleo estable y unas condiciones dignas para los recolectores además de un sueldo " decente".

El sector citrícola emplea a unas 200.000 mil personas, la mayoria fijas discontinuas, que trabajan en el campo pero también en almacenes y cooperativas. Javier Galarza, de Comisiones Obreras industria insiste en que los collidors no tienen garantizado ni el salario mínimo, porque trabajan a destajo pero si el producto no está en condiciones, está enfermo , no tiene el calibre suficiente o hay poca cantidad, puede que no lleguen al mínimo para cobrar por kilo recogida. Galaraza afirma que las condiciones actuales son las mismas que en los años 50.

Por su parte Daniel Argente de UGT insiste en que van a seguir negociando, pero alternarán las conversaciones con la patronal con las movilizaciones, y aclara que no van en contra de los pequeños agricultores, sino de los propietarios de grandes extensiones de terreno y los comercializadores de la naranja, que son los que marcan los precios de las cosechas y que son los que se llevan los beneficios de la gran diferencia de precio que hay entre lo que se paga al collidor y lo que se cobra en el supermercado..