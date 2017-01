'Atlanta': deconstrucción de una serie 'indie'

De ella dice David Simon, creador de 'The Wire', que es la serie que todo el mundo tiene que ver ahora en televisión. El responsable de Mr. Robot, Sam Esmail, asegura que “es cine indie en su máxima expresión, una voz única plasmada de la manera más ingeniosa”. ‘Atlanta’ (en FOX) es uno de los estrenos más aclamados de este otoño. Con dos Globos de Oro, a mejor comedia y a mejor actor protagonista, la ficción de Donald Glover ha sido etiquetada –al menos, aquí, en España- como serie ‘indie’, un término vago en la televisión.

¿Qué es una serie ‘indie’? En el cine o la música se ha llegado a un consenso, más o menos claro, de los productos catalogados como independientes. Según María Guerra, directora de ‘La Script’, son ‘indies’ todas aquellas películas fuera del establishment. Truffaut era cine independiente ante las cintas de los estudios franceses. En los 90 eran los Coen, el primer Almodóvar… Pero luego esos outsiders dejan de serlo y son asimilados por el sistema. ‘Indie’ es estar fuera. Muy pocos quieren estarlo. Atendiendo a estos parámetros, ‘Atlanta’ cumple a medias. La serie se emite en la cadena FX, hogar de otros títulos de éxito como ‘Fargo’, ‘The Americans’, ‘American Horror Story’... Su creador tampoco es un desconocido, pero sí un ‘outsider’ de la industria. Un joven afroamericano polifacético que usa el rap para retratar el día a día de la comunidad negra ¿Está fuera del sistema si la comparamos con Black-ish? Sí, claro.

En el caso de la música, Elisa Muñoz, del programa ‘Fuego y Chinchetas’, el ‘indie’ es un cajón de sastre. En un principio eran los artistas o bandas fichados por sellos discográficos pequeños y que no sonaban en la radio. Después vino Internet y los festivales, y ahora todos quieren ser independientes y es difícil catalogarlo. Muchos creadores televisivos vienen de hacer películas ‘indies’, triunfar en algún festival pequeño y ser fichados por las grandes cadenas ¿Si sales por HBO dejas de ser indie?

Hechas las comparaciones, algunos puntos en común se pueden extraer. En televisión, el indie tiene que ver con el concepto de autoría, la narración, la innovación formal y el enfoque intelectual de los temas que aborda. Según Víctor M. González, colaborador de medios como Gonzoo, GQ o 20 Minutos, la ficción ‘indie’ nació, como la música, al margen de grandes cadenas y productoras, con pequeños presupuestos y equipos desconocidos”. “Pero ahora se refiere más a una determinada marca creativa, como si fuera un género nuevo. Por ejemplo, el caso de las webseries, de ‘Paquita Salas”, añade. El periodista especializado en series establece algunos criterios básicos de lo aquí llamamos ‘indie’ y en EEUU empiezan a etiquetar como ‘serie millennial’: un creador muy marcado, componente autobiográfico –el protagonista funciona como alter ego del creador- y personajes realistas y cercanos (también a veces insoportables).

‘Atlanta’ es precisamente uno de esos dramedias autorales que vuelven locos a la crítica. Emily Nussbaum, crítica del New Yorker, señala que sigue la estela iniciada por ‘Louie’ y luego por 'Girls', 'Better Things', 'Insecure' o 'One Missisipi', de Tig Notaro. Todas han contribuido a asentar el formato de 30 minutos con esa hibridación de géneros y muchos de sus creadores comparten un pasado independiente. Agunos han ofrecido sus proyectos tras destacar como monologuistas o secundarios y, a otros, directamente, han ido las cadenas a buscarlos tras triunfar en festivales de segunda, como es el caso de Jill Solloway o Lena Dunham.

Donald Glover encaja en ese grupo de jóvenes talentos a los que las cadenas últimamente ofrecen plasmar en una serie todo lo que quieran contar. Les dejan hacer y deshacer con mucha libertad creativa, o al menos ellos presumen de ello. De hecho, a FX le costó entender el proyecto pero no se atrevió a cambiar ni una coma. Glover, que ahora tiene 33 años, era una de las caras más conocidas de ‘Community’ pero abandonó la ficción en su quinta temporada para seguir su camino, dijo en una carta, y meterse de lleno en este proyecto. No sólo ha creado la serie y la protagoniza, sino que además es guionista, productor y director, lo cual aún le acerca más a ese proceso de autoría, de una voz propia y diferente, de la corriente indie.

Se ha rodeado de un equipo de jóvenes guionistas, todos negros y novatos en este campo, y de Hiro Murai, el director de la mayoría de los capítulos, que ya realizaba los videoclips del también rapero bajo el seudónimo de Childish Gambino. De esta faceta musical del autor y de su hermano, también artista, han surgido muchas de las situaciones y tramas de la serie. El componente autobiográfico. Al igual que ocurre con ‘Louie’ o ‘Better things’, él dice plasmar parte de las experiencias vividas, es decir, la serie nace también del conocimiento y la visión propia del entorno: la comunidad afroamericana.

A este estudio del creador hay que sumar el contenido de la serie. Retratos realistas capaz de sintonizar y empatizar con públicos reducidos, relatos con un poso crítico socialmente y capítulos con innovaciones formales. Todos ellos también comparten el gusto por demostrar cierta superioridad intelectual y pretenciosidad. El camino conduce inevitablemente a etiquetar a ‘Atlanta’ como serie 'indie' pese a los próximos proyectos de Glover. Dentro de unos meses estrenará la nueva película de Spiderman y el 'spin-off' de Han Solo de la saga Star Wars. Él dejará de ser ‘indie’, su serie, si conserva el tono, posiblemente no.

Comentarios