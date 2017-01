Armengol recomienda a Pedro Sánchez renunciar a la carrera por liderar el PSOE

Francina Armengol, presidenta del gobierno balear, cree que la candidatura a liderar el partido que ha presentado Patxi López "es una buena candidatura para los socialistas". "Patxi López representa el valor de un gran socialista que siempre ha sido muy claro en sus posicionamientos. Yo estaré en aquellos proyectos que defiendan un PSOE a la izquierda, con una clara voluntad de alianzas a la izquierda y con un entendimiento de una España que es plural y que debería estar reconocida en un estado federal", ha asegurado antes de subrayar que Patxi López "siempre ha defendido" el proyecto en el que ella se siente "más cómoda" aunque, ha dicho "deben decidir los militantes del PSOE".

Armengol dice no saber si Pedro Sánchez optará a la secretaría general, aunque, en su opinión "empieza una época nueva en la que Pedro tendrá que recolocarse": "Ya se lo he dicho (a Pedro Sánchez), creo que tiene que ser otra persona la que tome las riendas del partido en este momento".

Además, la presidenta balear no cree compatible ser líder del PSOE y presidente de una comunidad autónoma. Aunque dice no saber si Susana Díaz dará el paso de ser candidata a la secretaría general del partido, asegura que "tendrá que dejar la Junta de Andalucía" si da el paso para liderarlo.

La "prioridad" de la Conferencia de Presidentes: el sistema de financiación



La presidenta del gobierno balear ve la Conferencia de Presidentes que se celebra este martes en el Senado como un "espacio de diálogo" que debe ser concretado después en "acuerdos importantes para la ciudadanía".

La también secretaria general de los socialistas de Baleares ha explicado que han preparado esta conferencia "con toda la sociedad civil" de la Comunidad Autónoma de Baleares: "Venimos a reivindicar lo que necesitan los ciudadanos de las islas, que es tener los mismos servicios que en otros sitios de España".

Armengol ha asegurado que le gustaría que asistieran a la cita del martes el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (ambos han confirmado que no acudirán): "Yo creo que en los foros de debate tienes que estar y aportar tu visión aunque no la compartas con los demás". La presidenta de Baleares también incide en que, en su opinión, "ha habido poca cintura política por parte del Gobierno de España " al no aceptarse que se hablara en un punto específico sobre la situación en Cataluña, algo que "nos debe preocupar a todos los territorios de España".

La mandataria balear considera que la "prioridad" en la cita autonómica de este martes es el "sistema de financiación": "Este año 2017 tiene que estar listo". También considera imprescindible estudiar la manera de "retornar" los derechos que el Gobierno del PP "ha ido quitando a los ciudadanos de toda España con los recortes y la austeridad malentendida". Armengol cree que hay que incidir en la manera de "garantizar el sistema de dependencia, la sanidad pública y de calidad, la educación y las prestaciones a los parados".

