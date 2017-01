"Quiero que la gente vea el azúcar que come"

El domingo pasado en SER Consumidor hablamos con Antonio Estrada, el precursor de esta iniciativa, cuya intención es "comunicar de forma visual todo el contenido de azúcar en muchos de los productos industriales que consumimos habitualmente".

Todo nace de su pasión por el deporte y la necesidad de mejorar su alimentación. "Empecé a reducir el consumo de azúcares por lo habitual, y me di cuenta de que muchos de estos productos que consumía está el azúcar pero no de una forma tan visible o no era tan obvia. Y decidí que una forma de hacerlo visual era poner el alimento junto a la cantidad de azúcar".

Una iniciativa que se ha hecho viral en apenas unos días y que ha tenido muy buen recibimiento entre los internauta. "Amigos y conocidos te hacen preguntas, te plantean temas concretos o te comentan que han descubierto tal producto en el supermercado, y en muchas ocasiones aportan ideas fantásticas".

En SER Consumidor hemos denunciado en incontables ocasiones, con la ayuda de nuestros dietistas-nutricionistas, el alto contenido de azúcar que tienen algunos alimentos; y no ha tenido buena acogida entre la industria. ¿Tiene Antonio los mismos problemas? "He tenido contactos con la industria y hasta ahora han sido todos muy amables y nadie me ha exigido retirar una fotografía. Te aportan información o te comentan que existe un producto dentro de una gama baja en azúcares".

"Solamente he tenido algún artículo de una agencia de comunicación criticando el proyecto alegando que empleo cantidades que no son reales".

