Hernández-Puértolas: "El choque institucional puede paralizar a Trump"

El experto en política interna de Estados Unidos, Juan María Hernández-Puertolas, avisa en la Ser que "la cadena de choques institucionales en Estados Unidos puede llevar a una parálisis de la acción de gobierno de Donald Trump". En las últimas horas, el fiscal general del estado de Washington ha anunciado una demanda contra el presidente de Estados Unidos por la orden que prohíbe la entrada al país de los procedentes de siete países de mayoría musulmán. A juicio de Hernández-Puértolas, “el Congreso ve con mucha temor esta decisión y también la forma en la que se quiere financiar el muro con México”

"Esa orden ejecutiva no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista legal", opina Hernández-Puértolas. "Discrimina a unos países en relación a otros, no incluye los países en los que tiene negocios el conglomerado Trump y encima deja a una serie de administrativos con doble nacionalidad sin poder regresar al país dónde trabajan por lo que no es raro que algunas empresas hayan puesto el grito en el cielo".

Hernández-Puértolas no recuerda "ningún precedente en épocas recientes" de tantas protestas en los primeros días de un presidente: "se le suele dar una luna de miel de al menos 100 días". También recuerda que es excepcional que un expresidente critique a su sucesor como ha hecho Obama esta noiche: "dado el clima de protestas yviendo aeropuertos con conflictos y manifestaciones cada vez más frecuentes, Obama se ha debido sentir obligado a salir a la palestra".

