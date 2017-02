Miguel Urbán cree que hay que aminorar el liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos

El eurodiputado Miguel Urbán, cabeza de lista al Consejo Ciudadano Estatal de la asamblea de Vistalegre por la iniciativa Podemos en Movimiento, ha reconocido en ‘Hoy por Hoy’ que nunca imaginó que los fundadores de la formación llegaran al grado de enfrentamiento personal al que estamos asistiendo. En su opinión, esa división “puede generar desafección” entre sus potenciales votantes y sus bases, y es “producto del primer Vistalegre, donde se instauró una cultura política de enemigos internos, una cultura política de listas plancha, de competitividad y no cooperación, que ha derivado en este enfrentamiento, y que algunos criticamos en su momento”. Para Urbán, Vistalegre II debe servir para corregir esta tendencia, “hay que descentralizar la formación, ir hacia más responsabilidad colectiva”, ha explicado el eurodiputado, que ha defendido con firmeza que hay que rebajar el liderazgo de Pablo Iglesias y aminorar también “la dependencia que tiene la organización de muy poca gente, hay que repartir el poder, y descentralizar no sólo hacia los territorios sino hacia los círculos y las bases”. Miguel Urbán ha defendido, en cualquier caso, que Pablo Iglesias debe continuar siendo secretario general de Podemos, incluso si sus documentos o su lista al Consejo no son los más votados. “Creo que Iglesias no tiene que dimitir, no tiene que dar un paso atrás ni muchísimo menos. Ni Pablo ni nadie. La cuestión es la responsabilidad colectiva por un proyecto común que va más allá de las figuras. Creo que no hay que dar ningún paso atrás”, ha insistido, haciendo hincapié en que todas las corrientes, tanto la de Iglesias como la de Errejón, deben convivir en el futuro de Podemos. En su opinión, “son diferencias que conviven dentro de un proyecto de conjunto, y ambas son fundamentales, y lo importante es que ambas tengan representación pluralista en los órganos”.

Sobre la carta publicada por Luis Alegre o la dimisión de Carolina Bescansa, el también fundador de Podemos ha achacado este progresivo alejamiento de Pablo Iglesias de algunos de sus colaboradores más antiguos a múltiples razones, entre las que ha destacado que “en Vistalegre, Podemos dejó de ser una herramienta para convertirse en una maquinaria de guerra electoral y dijimos que no era un buen paso, porque no se trata sólo de ganar sino de transformar un país. Ahora tenemos que dejar de ser esa maquinaria para ser más movimiento”.

