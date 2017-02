"Morata, deberías irte"

"Ha metido rotaciones Zidane, que ha dejado fuera de la lista a hombres importantes como Keylor, Modric o Benzema. Vuelve Gareth Bale, que se lesionó durante el partido del Sporting de Lisboa y Morata va a ser titular. Una titularidad que llega como consecuencia del descanso de Karim Benzema. El canterano ha jugado 90 minutos en los últimos siete partidos. Sin lugar a dudas, sin sentirse importante ni valorado".

"Tiene que estar tirando cohetes cuando el francés ha dicho que iba a jugar y no te digo nada cuando ha dejado entrever que cuando estén bien los tres de arriba, Morata volverá al banquillo. Ellos tres juegan por ley. El madrileño llegó para tener oportunidades y ser el delantero del equipo por muchas temporadas. Pero está claro que no le están dando los minutos que esperaba, y que esperábamos todos".

"Este año Morata ha participado en 14 partidos de Liga, tan sólo seis como titular y ha hecho seis goles. Sin ir más lejos, el año pasado hizo siete goles en la Juventus en 34 partidos. Me encantaría poder comprobar que números firmaría con las mismas oportunidades que le dieron en el conjunto italiano. Pero viendo lo que ha dicho su entrenador en rueda de prensa, me da que Morata va a seguir siendo un suplente de lujo. Por eso creo que Morata debería buscar su sitio lejos del Real Madrid, un sitio donde de verdad apuesten por él. Evidentemente, será duro salir del club que sientes y con el que siempre has soñado triunfar".

