El fiscal superior saliente de Murcia denuncia intimidaciones al luchar contra la corrupción

“A los compañeros de Murcia no se nos ha hecho la vida especialmente agradable. Llama la atención que se haya creado, por ejemplo, una asociación en Madrid con la única finalidad de querellarse contra mí y mi familia, en fechas próximas a mi renovación”, ha dicho Manuel López Bernal en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’.

El fiscal superior saliente de la Región de Murcia ha subrayado que “da mucho que pensar” que a otro compañero suyo le hayan entrado dos veces en su casa “delincuentes profesionales para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción”. “Solo se llevaron su ordenador. Ni siquiera se han llevado para disimular el dinero que había en casa, como queriendo dejar su tarjeta de visita”.

López Bernal ha dicho que esta situación no es exclusiva de Murcia: “La mayoría de los fiscales anticorrupción sienten una cierta desprotección”. Ha lamentado que no se pongan medios para solucionar esta desprotección. “Hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante”. “No es que la policía no quiera investigar”, ha matizado, “pero tampoco se le da a nuestras denuncias la importancia que realmente tienen”.

Entiende López Bernal que debería combatirse esta situación con “leyes” porque “no puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos”, y vaticina que “si no se soslaya el problema, nos podremos encontrar en los próximos años con que nadie quiere luchar contra la corrupción”.

Aunque no sabe de dónde vienen las intimidaciones que ha sufrido, reconoce que se han producido, sobre todo, en el último año, coincidiendo con investigaciones mediáticas como la que ha impulsado contra el presidente de Murcia en el caso Auditorio.

"No creo que mi no renovación en el cargo sea una buena noticia para Pedro Antonio Sánchez"

A pesar de que ha sido cesado por el fiscal general del Estado, López Bernal no cree que afecte a la investigación contra el presidente de Murcia. “El nuevo compañero que me sustituye (José Luis Díaz Manzanera) tiene toda mi confianza”. Sobre su sucesor ha dicho que es “un gran fiscal” al que conoce bien porque ya ha trabajado con él y está seguro de que “seguirá la misma línea” en la lucha contra la corrupción.

Ha reconocido que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no le ha dado explicaciones sobre su cese “ni tampoco está previsto en los estatutos que tenga que darlas”. “No se me han dado las razones por las que se me ha negado la confianza, pero estábamos en una buena situación. La Fiscalía de Murcia ha sido la que más asuntos de corrupción ha sacado en España”.

