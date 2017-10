Isabel García Tejerina: "No hay un problema de medios, es de criminales"

El Gobierno tiene claro el mensaje: no hay falta de medios, el problema viene de los incendiarios. "No ha habido un problema de medios, es de criminales, es donde debemos poner el acento", repite hasta en cuatro ocasiones Isabel García Tejerina durante una entrevista en 'Hora 25'. "Las condiciones meteorológicas pueden explicar su propagación, no su inicio. Hay múltiples conatos con mucha intención, conocimiento y voluntad de causar muchos daños", sigue la ministra de Agricultura.

Tejerina defiende que, en el caso del Gobierno, han triplicado el dispositivo de lucha antiincendios. "Tenemos tres veces la capacidad de descarga que se suele tener en estos casos. Ayer teníamos nueve anfibios en Galicia, había medios como nunca", justifica ante la falta de efectivos. Como Feijóo, asegura que al personal de incendios se le prorrogó un mes el contrato tras el final de la temporada y rechaza el informe de UGT que calcula que 1.000 bomberos forestales fueron despedidos la semana pasada.

La ministra presume de que Europa cree que tenemos el mejor operativo para luchar contra el fuego. "Están sorprendidos de la cantidad de incendios provocados simultáneamente, y de que hayamos hecho frente a esa situación sin solicitar ayuda", explica antes de mandar un mensaje a toda la sociedad para que mantenga una tolerancia cero con los incendiarios.

