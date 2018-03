Cuando al crítico gastronómico le preocupa si ellas se depilan las axilas

En terminos de machismo, el sector de la gastronomía padece los mismos problemas que el resto de la sociedad española. Según datos recopilados por la periodista María Canabal, la encargada de cocinar en el 93 % de los hogares es una mujer y el 48 % de las estudiantes de cocina son chicas, pero solo un 18 % llegan a ser chefs y en los grandes congresos dan menos del 10 % de las ponencias.

También hay una marcada minoría de mujeres en los consejos directivos, la Real Academia de Gastronomía tiene amnesia selectiva cuando se trata de homenajear a grandes figuras de la historia en sus Premios Memoriales y, además, la polémica cadena Hooters, con camareras que parecen seleccionadas por su escote, ha empezado a abrir locales en España. La igualdad real sigue siendo algo lejano...

Play Gastro Lalalá nace, coincidiendo con la huelga feminista del 8 de marzo, con el objetivo de formentar la visibildiad mediática de las mujeres en el mundo de la cocina: cocineras, cocinillas, comunicadoras, sumilleres, empresarias...

La primera invitada es Yanet Acosta, una periodista canaria curtida en la Agencia EFE que también ha sido pionera en la formación universitaria —poniendo en marcha The Foodie Studies y el Máster de Periodismo Gastronómico de la Complutense— y que, además, ha escrito dos novelas negras gastronómicas imprescindibles: El chef ha muerto y Matar al padre. Pero además de repasar su trayectoria profesional y de reflexionar acerca de la maternidad, Yanet Acosta da detalles sobre algunos episodios machistas a los que se ha tenido que enfrentar.

'Matar al padre' es la segunda novela negra gastronómica de Yanet Acosta. / ALREVÉS

"Algunas convocatorias no me llegaban porque los que cubrían la información del sector era un grupo selecto y muy pequeño, formado solo por hombres", cuenta. "Leí muchísimo porque en cualquier momento intentaban dejarte en ridículo y recuerdo una situación muy curiosa. Se presentaba un vino en el restaurante Zalacaín y compartía mesa con la periodista Sara Cucala, de El Mundo, y con varios críticos gastronómicos. Intentaron darnos la vuelta con los clásicos y, cuando esos temas se agotaron, de repente salió uno que nos dejó boquiabeirtas: 'Seguro que ustedes son de ese grupo de señoritas que no se depilan las axilas'. Sara y yo nos miramos y no contestamos. Hoy en día no se lo hubiéramos dejado pasar, claro, pero en ese momento callamos, tragamos y dijimos: ¿¡Esto qué es!?".

Como escritora de novela negra también se ha topado con autores que la criticaban por hacer llorar a un detective, pero más allá de las dificultades profesionales, a la periodista canaria le gustaría que en el ámbito de la familias se fuera equilibrando la "carga mental" en el cuidado del hogar y de los niños. Yanet Acosta demanda "corresponsabilidad real" en la educación y, por supuesto, el fin de la brecha salarial.