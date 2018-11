Dos semanas esperando al Supremo: 15.000 operaciones afectadas y el pago del impuesto en el aire

Han sido dos semanas de impasse en las que compradores, agencias y notarios han tenido que lidiar con la incertidumbre. Según apunta la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, la parálisis inicial en las escrituras pendientes de firma se ha ido resolviendo. Pero, como indica su coordinador General, José María Alfaro, han aumentado los problemas con las negociaciones abiertas y con las operaciones todavía bajo contrato privado. “Ahí es donde esta semana la evolución ha ido a peor, ahí es donde los profesionales estamos notando un decrecimiento importante de la toma de decisiones y en algunos casos estamos en riesgo de incumplir fechas porque la demora que está habiendo con las nuevas tarifas bancarias no está afectando” explica Alfaro quien reconoce que la mitad de sus asociados “están reportando problemas” y, extrapolando datos, hace un balance de incidencias “que pueden superar las 14 o 15.000 operaciones”.

Miles de tratos en riesgo, que afectan a personas con nombre y apellidos. Isabel tiene 79 años. El pasado martes 20 de octubre debía firmar una operación que incluía la venta de su casa y la adquisición, inmediatamente después, de su nueva vivienda: “Dimos las señales y todos los requisitos y resulta que tenemos cita para firmar el martes a las 10 de la mañana. El lunes nos avisan por la tarde que se ha paralizado lo de las firmas por el tema del Tribunal Supremo y que no podíamos firmar” rememora esta jubilada cántabra que ya había dispuesto su antigua casa para ser traspasada y mudarse a su nuevo domicilio. “Lo habíamos sacado todo, ya teníamos todo recogido y estamos durmiendo en unos colchones en el suelo”.

Las hipotecas que sí se han firmado han sido formalizadas con la duda aún de quién pagará el impuesto en disputa. Una inseguridad jurídica, alertan notarios como Ignacio Gomá, que las entidades han ido solventando con decisiones casi salomónicas: “Las entidades con las que yo he tenido oportunidad de trabajar lo que han hecho ha sido, digamos, ponerse en un ‘stand by’ de manera que retenían al cliente el dinero correspondiente al impuesto y luego en la minuta lo dejan abierto, de manera que los gastos los pagara quién los tenga que pagar”. Es decir, de entrada, el impuesto lo ha seguido asumiendo el cliente pero “como hay un plazo de un mes para pagar al impuesto” recuerda Gomá, “digamos que se ha quedado aplazado a la espera de lo que resulte de la reunión del día 5”.

Sin embargo para asociaciones de usuarios como ADICAE, los bancos han introducido confusión de forma interesada. Cree su secretario general, Fernando Herrero, que han demorado innecesariamente la firma de escrituras y denuncia prácticas de presión. “La banca ha seguido estos días una estrategia de meter toda la presión posible a todos los niveles. Y han incurrido en prácticas como demorar innecesariamente la firma de escrituras hipotecarias, porque no hacía falta demorar nada, y por otro lado, incluso a otras personas, hacerles firmar de puño y letra, escribir en el notario, que según cómo fuera todo se comprometían a pagar el impuesto, que lo asumían libre y voluntariamente”.

Para esta asociación, las entidades han querido transmitir a la sociedad “que esto está siendo un problema que está perjudicando a los ciudadanos, que no se firma no porque ellos no quieran sino porque hay una incertidumbre muy grande, pero eso es una falsedad” denuncia Herrero quién reconoce aun así que también hay consumidores que han firmado su hipoteca sin ningún tipo problema. En lo que coinciden tanto usuarios, como inmobiliarias y notarios es en la necesidad de que el Supremo clarifique la situación de una vez por todas.