José Manuel López: "Nadie me ha explicado la razón del cese"

"Necesitamos una ejecutiva que vele por todo el partido y no solo por una parte", ha dicho esta mañana en una entrevista en Antena 3, el destituido como portavoz de la Asamblea de Madrid, José Manuel López que pide más pluralidad en la formación. "Tenemos que hacer que el disenso pueda canalizarse y debatir y creo que no podemos tener un Podemos que trabaje para una parte de Podemos, sino que trabaje para la mejora de nuestro país. Para Vistalegre tenemos que revisar también estas situaciones"

"Nadie me ha explicado la razón de este cese, sobre todo porque la línea política que hay en la Comunidad de Madrid es una línea que comparto. No encuentro la razón y me llama la atención la carta, puesto que este cese todavía no se ha producido hasta mañana que tendremos que votar en el grupo parlamentario. Es un cese con anticipación", ha asegurado López.

"Lo que está en cuestión no es el liderazgo como secretario general de Pablo, sino cuál es el planteamiento de la pluralidad dentro del proyecto. Ya no estamos hablando de un plebiscito, sino de un proyecto que tiene que ser mucho más coral y diverso y es lo que la militancia nos está pidiendo", ha explicado José Manuel López.

