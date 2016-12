Rajoy muestra su voluntad de que esta legislatura dure cuatro años y sea fructífera

Mariano Rajoy ha hecho este viernes su balance político y económico de 2016, "el año de la incertidumbre" y el de "las decisiones inesperadas, los hechos sin precedentes y los sobresaltos políticos". Ha calificado de "una situación sin precedentes" la vivida en la política española. Aunque, "en lo últimos meses" se ha "conseguido corregir" esa "imagen y sensación de inestabilidad", gracias a los acuerdos con otras fuerzas políticas para la formación del Gobierno.

"Si nadie tiene la mayoría, hay que llegar a entendimientos y eso voy a intentar. No me gustaría que se derogaran las reformas económicas porque han funcionado", ha dicho Rajoy quien ha añadido que su voluntad es que esta legislatura dure cuatro años y que sea fructífera.

Rajoy ha explicado los acuerdos más importantes del Consejo de Ministros como la revaloración de las pensiones en el 0’25%, la aprobación del salario mínimo en un 8% lo que supone llegar a 707 euros al mes. "Es la mayor subida en 30 años y es gracias a la mejor marcha de la economía española", ha explicado. Su balance de la economía española ha sido positivo con una previsión de crecimiento de un 3,2% en 2016, "casi el doble de la media de la euro zona", ha señalado Rajoy para añadir que "la crisis nos ha dejado secuelas que se van sanando poco a poco".

La decisión de aprobar los presupuestos de 2016 fue "prudente, eficaz y responsable". El descenso del desempleo es "esperanzador", según Rajoy: "Las cifras son aún muy elevadas, pero hay que ver de dónde venimos". Preguntado sobre un eventual apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado, Rajoy se ha mostrado "moderadamente optimista". Ha dicho que no tiene que haber diferencias insalvables y que está dispuesto al diálogo, para concluir con un "seré prudente".

Balance político

"El gobierno en funciones hizo todo lo posible para paliar las consecuencias del bloqueo político", ha explicado Rajoy para añadir que "el diálogo político comenzó a dar sus frutos este verano".

Rajoy se ha referido al vuelco político en EEUU con la victoria de Donald Trump y a los resultados de los referéndums en el Reino Unido y en Colombia. En España, ha dicho Rajoy, "hemos vivido situaciones sin precedentes por la inestabilidad, un largo periodo de interinidad en el que se han evitado malos mayores". "Los últimos acuerdos nos están haciendo enmendar los meses de parálisis política. La incertidumbre política no ha afectado a la economía gracias a la fortaleza de la misma, algo que debemos mantener en los próximos años", ha asegurado.

Se ha referido a la "consolidación de fuerzas extremistas de distinto tipo" que se ha vivido en Europa este año, con un elemento común: que todas son abiertamente contrarias al proyecto de integración europea" y que buscan en "el nacionalismo, la xenofobia o el comunismo"

Objetivos para 2017

Recuperar la riqueza perdida, crear otro medio millón de empleos, completar el saneamiento de las cuentas públicas para evitar el control europeo de déficit excesivo, elaborar un modelo educativo, el consenso en un acuerdo sobre las pensiones y la violencia de género e impulsar a una Europa solidaria son las principales líneas que ha esbozado el presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy dice que la sociedad española es "moderada, responsable y que huye de radicalidad". "Dialogar es ceder y es posible e imprescindible cuando así lo han elegido los españoles", ha afirmado. El presidente del Gobierno se ha referido a dos acuerdos que se han fraguado. Uno con el PSOE para "impedir los cortes de luz a personas vulnerables" y otro con Ciudadanos para que la primera ley de esta legislatura fuera "apoyar a los autónomos".

"No aceptaremos liquidar la soberanía nacional"

Preguntado por Cataluña, ha dicho que "hablar es bueno, el Gobierno ha manifestado su voluntad de hablar. Tenemos muchísimos temas que afectan al conjunto de los espeañoles y a los ciudadanos de Cataluña. El futuro de las pensiones les interesa a todos con independencia de dónde haya nacido". Rajoy ha emplazado al diálogo durante la próxima Conferencia de Presidentes de enero. Ha advertido que no hablará "de incumplir la ley ni de aquello que no se puede disponer. El Gobierno no va a autorizar ningún referéndum que suponga acabar con la soberanía nacional".

Una reforma de Constitución no va a resolver el problema, ha explicado Rajoy: "No vamos a aceptar la liquidación de la soberanía nacional". "Cuando tenga algo que contarles sobre este asunto, les contaré", ha respondido Rajoy a su encuentro privado con Puigdemont.

