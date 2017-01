La foto viral que inspira a las mujeres a querer sus cuerpos tal y como son

Las imágenes que los usuarios de Instagram suben a la red social distan, en la gran mayoría de casos, de la realidad. Desde platos de comida que harán que se te haga la boca agua hasta cuerpos perfectos de hombres y mujeres que se sacan hasta 300 fotos antes de subir la instantánea perfecta a Internet.

La última en demostrar la diferencia entre Instagram y la realidad ha sido la bloguera experta en fitness, famosa por sus guías de las 12 semanas, Anna Victoria. La también instructora de fitness compartió el pasado lunes una imagen en la que aparecía posando frente a un espejo mostrando su nuevo bikini a sus más de 1,2 millones de seguidores.

La realidad de Instagram

En esta imagen, que ha logrado más de 20.000 'likes' en estos últimos cuatro días, Anna Victoria aparece con un vientre tenso y tonificado gracias, en gran medida, a la pose con la que aparece al espejo y al ángulo de la cámara.

Tras el revuelo generado a través de Instagram, la bloguera decidió subir a la red social una segunda foto del mismo día. No obstante, en esta ocasión Anna Victoria muestra un vientre totalmente distinto dado que la bloguera está sentada y que la fotografía está sacada desde otro ángulo, rompiendo así con los moldes establecidos en Instagram.

"Los buenos o los malos ángulos no cambian tu valor"

En esta segunda fotografía, Anna Victoria muestra una comparativa entre su cuerpo retratado desde un ángulo perfecto y su cuerpo durante el resto del día: "Esta soy yo el 1% del tiempo frente al 99%. Y amo las dos fotos de la misma manera. Los buenos o los malos ángulos no cambian tu valor".

Anna Victoria ha confirmado que ha decidido subir esta foto después de leer un artículo en el que hablaba sobre cómo una mujer se negaba a aceptar sus defectos puesto que no los veía como tal: "Me encantó porque esta mujer demostró que la celulitis y las estrías no son algo de lo que estar avergonzado o por lo que hay que obsesionarse. A medida que me hago mayor, la celulitis y las estrías no desaparecen y les doy la bienvenida".

"¿Cómo puedo enfadarme con mi cuerpo por 'defectos' perfectamente normales? Este cuerpo es fuerte, puede correr kilómetros, puede levantarse y agacharse, empujar y tirar de peso y es feliz no solo por cómo es, sino por cómo se siente", refleja la bloguera.

Esta segunda foto, en la que la instructora de fitness ha querido mostrar la realidad tras Instagram, ha logrado más de 320.000 'likes' en tan solo tres días, llegándose a convertir en viral. Gracias a ella, la bloguera ha vuelto a recordar que los cuerpos perfectos de Instagram no representan la vida real.

