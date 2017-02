Zico: "El Nápoles puede poner en apuros al Real Madrid con su velocidad"

El exjugador brasileño Arthur Antunes Coimbra Zico cree que el Nápoles, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, puede "dar la sorpresa" en el estadio Santiago Bernabéu, donde se jugará este miércoles el partido de ida de los octavos de final.

"He visto algunos partidos del Nápoles. Se nota que Maurizio Sarri es un buen técnico porque su equipo juega bien y yo digo que el Nápoles puede dar la sorpresa y poner en apuros al Real Madrid con su velocidad", afirmó el brasileño en La Gazzetta dello Sport.

El exjugador del Udinese recordó al Nápoles que tiene que jugar sin miedo y que no tiene que dejar espacios al portugués Cristiano Ronaldo. "Lo más importante es no tener miedo, a pesar de que se juegue en el Bernabéu. Luego no tiene que dejar espacios a Cristiano Ronaldo, es un fenómeno. Si lo pierdes un segundo te castiga", aseguró.

Zico comentó además que espera poder abrazar al argentino Diego Armando Maradona en el palco del estadio del Real Madrid. "Es un gran amigo y siempre tuvimos una buena relación. Sé que le recibieron muy bien cuando volvió a Nápoles. Pero no me da celos, a mí también me aman en Udine", dijo.

El brasileño quiso puntualizar además su posición sobre su compatriota Neymar Junior, negando que le haya criticado en el pasado por el hecho de que llevara el brazalete de capitán de Brasil.

"Quiero puntualizar que no critiqué a Neymar. Solo digo que un futbolista joven como lo es él no debería tener la responsabilidad de ser capitán. Eso es más apropiado para un jugador experto. Él solo tiene que pensar en marcar y luego en tres o cuatro años será un capitán perfecto", afirmó.

