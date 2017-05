Maza reconoce que sabía que Moix aparecía en las grabaciones pero le nombró porque no le dio importancia

El fiscal general supo que Manuel Moix era el favorito de Ignacio González para Anticorrupción ocho días antes de nombrarle. Así lo ha avanzado este miércoles la Cadena SER y así lo ha confirmado José Manuel Maza en su comparecencia en el Congreso: "Claro que tuve conocimiento de esas de esas conversaciones pero si ustedes se preocupan de leer el contenido de esas declaraciones ustedes verán cómo se han extraído una serie de conclusiones irreales y les pido por favor que las lean sosegadamente. Ahí no están ni mucho menos estos señores [Zaplana y González] diciendo a quién se va a nombrar o que van intentar a nombrar a no sé quién. Dicen que les encantaría que se nombrase a ese señor. Por cierto, como son parciales las conversaciones que nos han llegado, ¿quién dice que no puede haber otras manifestaciones a favor de otros candidatos? pero lo que ha aparecido es que dicen y apoyan y avalan el que Moix va a ser el elegido", ha señalado tras admitir que "hace unos días, la fiscal jefe en funciones con mucho sigilo y secreto" se lo había comunicado.

Maza no se sorprende del contenido de la conversación: "No me extraña porque estos señores [Ignacio González y Eduardo Zaplana] le conocen [a Manuel Moix] porque han compartido con él puestos institucionales en la Comunidad de Madrid" A su juicio, de esas grabaciones no se desprende "nada más que eso".

"¿Ustedes creen que si yo hubiera entendido que podía ser otra cosa, sabiendo que esas declaraciones estaban en el sumario y que ya las conocía tanta gente (....) yo me hubiera arriesgado a nombrarle?", ha argumentado Maza. "Yo les pido de verdad reposo y que vuelvan a contemplar y a leer el contenido de esas intervenciones y qué diferentes sentidos e interpretaciones se pueden hacer de ellas".

