Maza se "disculpa" con el número dos de Interior por "el error de redacción" del escrito de las "investigaciones chivadas"

"En nombre de la Fiscalía, pedir disculpas al señor Nieto por el fallo que se ha producido", estas han sido las palabras del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en Onda Cero.

Maza defiende que la redacción del escrito secreto en el que se mencionaba la investigación al número dos de Interior, José Antonio Nieto, "no es muy correcta": "La frase que complica todo dice "investigaciones chivadas" del secretario de Estado de Seguridad... no quiere decir investigaciones chivadas por el secretario, quiere decir que las investigaciones del secretario fueron chivadas. Eso es lo que a mi me trasladan los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, que están entristecidos lógiamente por todo esto que ha ocurrido". El fiscal general añade que se trata de "un error de redacción" o una "redacción confusa" que "la puede tener cualquiera".

El escrito secreto de los fiscales en el que se hablada de "investigaciones chivadas" fue distribuido el miércoles por la Fiscalía General del Estado y con el visto bueno del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. Fuentes jurídicas lamentaban a la SER que con esa distribución se había "dinamitado la investigación del presunto chivatazo abierta contra el secretario de Estado".

