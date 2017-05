Pedro Sánchez defiende un PSOE que "no se mimetice con la derecha"

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha pedido este miércoles el voto a militantes socialistas en Teruel, a quienes les ha asegurado que el PSOE que él quiere es un partido "que no se mimetice con la derecha", sino que esté al lado de los militantes y los votantes. Por ello, ha defendido que su candidatura es la de los militantes del PSOE, la de "la izquierda que une, que avanza, que puede derrotar a la derecha y que cumple con la palabra dada".

"Pareciéndonos a la derecha no ganaremos a la derecha", ha dicho para añadir que son los militantes quienes creen que es un problema que haya gente joven que considera que el "Partido Socialista es igual que el Partido Popular", y eso quiere decir que "da igual quién gobierne porque las políticas no cambian".

"Aquí está la izquierda que puede derrotar a la derecha", ha reivindicado en su intervención, en referencia a que si su candidatura resulta ganadora el próximo domingo supondrá "recuperar la credibilidad y la coherencia del partido".

El que fue secretario general de los socialistas se ha mostrado ilusionado en este proceso de primarias porque, a su juicio, están "subiendo al PSOE a una ola de ilusión, pese a todos los diques que pongan", y por ello se ha mostrado convencido de que su equipo se va a "abrir paso y ganar las primarias".

De este modo ha marcado distancia con las otras candidaturas, recordando que la suya aglutina a quienes se negaron a apoyar la abstención en el Congreso de los Diputados para permitir que el Partido Popular de Mariano Rajoy gobernara. Por eso, cree que en esta tesitura solo hay dos opciones "o unir a los votantes progresistas que están esperando a un PSOE renacido" o "unirnos a la derecha hasta languidecer", ha explicado. Esa es la reflexión que debe hacer la socialdemocracia en España, ha recalcado, citando ejemplos de Portugal y Holanda, porque el problema no es que haya muchos partidos, sino que "el desafío es dónde ubicamos en un escenario pluripartidista al PSOE".

Sin cargar explícitamente contra ninguno de los otros dos candidatos, sí ha dicho que "hay gente que considera que el socialismo nace y muere con ellos". Pero para Sánchez, el socialismo es "un pensamiento político" que los actuales militantes recogieron de generaciones pasadas y deben dejar como legado.

Ha criticado el "discurso del miedo" que algunos han utilizado cuando decían que con Pedro Sánchez "se rompería España" y desaparecería el PSOE. "El discurso del miedo, lo use quien lo use, al único que beneficia es a Rajoy", ha enfatizado. Y en su opinión, el discurso del PSOE debe ser el de la "movilización", no el del "miedo" o la "mentira".

Pedro Sánchez se ha mostrado ilusionado con ganar las primarias el próximo domingo pero en todo caso ha prometido "lealtad con el resultado, con el veredicto de las urnas, para unir al PSOE y derrotar a la derecha". Ha hecho referencia a los casos de corrupción en el PP como si de una "novela policíaca" se tratara, y a la gravedad de que el presidente Mariano Rajoy tenga que acudir a la Audiencia Nacional para declarar. Así, cree que el PP no piensa que "el que la hace la paga", sino que "al que le pillan, lo paga".

La intervención de Sánchez ha estado precedida por la de Simón Casas, socialista turolense que votó en contra de la abstención para facilitar el gobierno del PP. Casas ha recordado que en aquel encuentro "faltó una urna en Ferraz".

Comentarios