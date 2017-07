"Yo nada sabía de la contabilidad": las diez frases de Rajoy ante el juez

Durante casi dos horas, Mariano Rajoy se ha sentado a la diestra del tribunal que enjuicia el 'caso Gürtel' para dar explicaciones sobre la financiación de las campañas del Partido Popular, la supuesta contabilidad paralela o los sobresueldos que detallan los 'papeles de Bárcenas'.

El presidente del Gobierno ha afirmado como testigo que en los 30 años que formó parte del comité ejecutivo del PP "jamás" hubo debate alguno sobre los presupuestos ni las cuentas finales del partido. "No recuerdo haber asistido a un debate ni sobre presupuestos ni sobre cuentas finales en los 30 años que estuve en el comité ejecutivo nacional del partido".

Su declaración, en diez frases

Rajoy estuvo un total de una hora y cincuenta minutos contestando preguntas a varias de las acusaciones, a la Fiscalía y a tres de las defensas. El presidente del Gobierno recalcó que su responsabilidad era política, no económica, por lo que desconocía buena parte de las cuestiones que se están juzgando y sobre las que hoy le han preguntado. Estas son sus diez frases más destacadas:

1. "Jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido"

Mariano Rajoy ha negado en una decena de ocasiones tener conocimiento de los flujos de dinero dentro de las arcas del Partido Popular, ya fuera en plena campaña electoral o en el día a día de la formación conservadora. "Mis responsabilidades son políticas", ha añadido.

2. "No se acierta siempre en la vida"

Preguntado por los SMS que cruzó con Luis Bárcenas en plena investigación por el caso Gürtel, Rajoy ha vuelvo a reconocer que fueron un error. "No se acierta siempre en la vida", ha dicho. Para el presidente del Gobierno, afirmar que "hacemos lo que podemos" significa "hacemos lo que podemos", ha dicho.

3. "La respuesta tiene que ser gallega"

Preguntado por un viaje a Canarias con su familia que la trama habría pagado supuestamente para Rajoy, el presidente del Gobierno ha asegurado que lo pagó "Mi partido, hasta donde yo sepa", para después ironizar diciendo que "la respuesta tiene que ser gallega".

4. "No sé si se ha confundido de testigo"

En algunas ocasiones, el interrogatorio del abogado José Mariano Benítez de Lugo, de la acusación popular que pidió su comparecencia, ha sido tenso. "No sé si se ha equivocado de testigo", le ha espetado Rajoy con ironía en una primera parte del interrogatorio en la que ha estado más tranquilo.

5. "Las cosas son como son"

En uno de sus enganchones con el abogado de ADADE, Rajoy ha llegado a decirle que "yo lo siento mucho, las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustarías que fueran", ha afirmado ante las insistentes preguntas sobre si Correa entregó "mil millones" en mano a Bárcenas.

6. "Nada que ver". Aguirre no destapó la Gürtel

Varias veces ha repetido la expresidenta de la Comunidad de Madrid que ella contribuyó decisivamente a parar los pies a la trama Gürtel tras una reunión con Rajoy en 2004, pero hoy el presidente del ejecutivo central ha dado otra versión distinta: la reunión no tuvo "nada que ver" con su decisón de dejar de contratar con Francisco Correa y su grupo de empresas.

7. "No se le vuelve a contratar y punto"

En contra de lo que afirman los investigadores, Rajoy ha asegurado hoy que dio la orden de dejar de contratar con Correa después de que sus subalternos le advirtiesen de que usaba su relación con el PP para ganar contratos públicos.

8. "Francamente lo desconozco"

En una veintena de ocasiones el presidente del Gobierno ha utilizado esta fórmula para alejarse de los temas espinosos: desconocíael

9. ¿Las cuentas suizas de Bárcenas? "En absoluto"

Mariano Rajoy ha asegurado que se enteró por la prensa de que su extesorero tenía cuentas en el país helvético, pero asegurando que "en absoluto" permitió que usase su nombre como aval ante el banco para abrirla.

10. "Jamás, sería ilegal"

Con esta vehemencia ha negado Rajoy los apuntes contables de los 'papeles de Bárcenas' que le atribuyen el cobro de más de 300.000 euros en sobresueldos.

"Contento de hacer colaborado"

El presidente del Gobierno afirmó poco después de haber declarado como testigo en el juicio del caso Gürtel que estaba "contento de haber colaborado con la Justicia" y ha reiterado que su partido está decidido a combatir la corrupción.

"He respondido a lo que se me ha preguntado, he respondido aquellos temas que como es evidente he conocido y estoy contento de haber colaborado con la justicia como hemos dicho que haríamos siempre y seguiremos haciéndolo en el futuro", ha añadido.

