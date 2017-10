"Si Carles Puigdemont responde 'no', volveríamos a la casilla de salida"

El Gobierno cree que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, niega que proclamara la independencia de Cataluña, el Ejecutivo no activaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución y se volvería al escenario previo al pleno del Parlament que aprobó la ley del referéndum.

Fuentes del Gobierno asistentes a la recepción del día de la Fiesta Nacional ofrecida por los reyes en el Palacio Real han subrayado que, en su respuesta al requerimiento enviado por el Ejecutivo, Puigdemont tiene una última oportunidad de "dejar de jugar con todo el mundo", pero han precisado que ni el propio presidente de la Generalitat sabe aún cuál va a ser su respuesta.

"La pelota está en su tejado", han insistido estas fuentes, que han defendido la importancia del acuerdo alcanzado con el PSOE porque "transmite una imagen de seriedad al país", y han replicado a la búsqueda de mediaciones internacionales por parte de Puigdemont que "la mejor mediación" es la del Congreso de los Diputados.

Además de asegurar que, en su acuerdo con el PSOE, el Gobierno no ha pactado contenidos concretos, han apuntado que hay juristas que sostienen que el presidente de la Generalitat sí realizó una declaración unilateral de independencia ante el Parlament, pero hay confusión y opiniones encontradas al respecto.

Puigdemont tiene dificil no responder

Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que Puigdemont tiene "difícil" no contestar al requerimiento del Gobierno para que aclare si ha habido o no una declaración de independencia, y ha añadido que de su respuesta dependerá si se aplica el artículo 155. "No es tan evidente que se vaya a aplicar el artículo 155. Dependerá de la respuesta de Puigdemont", ha sostenido el secretario general del PSOE, que en una entrevista a la Cadena SER ha apuntado que nadie, salvo Albert Rivera y quizá Puigdemont, quiere que se aplique este artículo.

Sánchez ha intuido que la respuesta del presidente del Govern podría ser "ambigua", aunque más en la línea de que no ha habido declaración unilateral de independencia. No obstante, ha apuntado que es preciso esperar —"quien tiene que aclarar si hubo declaración de independencia es Puigdemont"— y no anticipar cuáles serían los siguientes pasos que podría dar el Gobierno.

Lo que ha sostenido Sánchez es que, de convocarse elecciones, lo apropiado sería que lo hiciera Puigdemont como presidente de la Generalitat, aunque le ha atribuido la situación en la que está inmersa Cataluña.

En su charla con los periodistas, Sánchez ha admitido que "se ha tenido que morder mucho la lengua" estos últimos días ante las críticas recibidas, también dentro de su partido, por decisiones como la de reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña. "En lo que estaba era en negociar", ha justificado.

