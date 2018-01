Descubren la primera especie de tiburón "vegetariano"

Los tiburones son descritos por norma general como depredadores carnívoros. Sin embargo, no todas las especies muestran tanto interés en la carne. Un estudio presentado recientemente por la investigadora de la Universidad de California Samantha Leigh en la convención anual de la Society of Integrative and Comparative Biology (SICB) ha dado a conocer que el tiburón de cabeza de pala (Sphyrna tiburo) se alimenta a partir de hierbas marinas.

En 2007, tal y como cuenta la revista de divulgación científica Science, un grupo de investigadores detectó hierba marina en los estómagos de varios ejemplares jóvenes de cabeza de pala, una subespecie del tiburón martillo. Por aquel entonces, los científicos pensaron que los tiburones simplemente ingerían las algas casualmente cuando cazaban cangrejos en el fondo de las aguas costeras. Sin embargo, Leigh ha demostrado que el hallazgo de hierba marina en los estómagos de estos ejemplares no fue algo casual.

El estudio que demuestra que no todos los tiburones comen carne

Con el objetivo de demostrar que el hallazgo del grupo de investigadores no fue una casualidad, Samantha Leigh colocó varios tiburones cabeza de pala en un tanque de agua salada al aire libre. Posteriormente, la investigadora sometió a los tiburones a una dieta compuesta al 90% de zostera (pequeño género de plantas acuática) y un 10% de calamar tres veces al día durante tres semanas.

El objetivo de la prueba era determinar hasta qué punto los animales comen algas de manera voluntaria, y si los nutrientes de estas algas (marcadas con carbono-13) realmente se absorben en la sangre y tejidos o si pasan por el aparato digestivo sin ningún beneficio. La investigadora descubrió que los tiburones de cabeza de pala no solo comen algas marinas, sino que incluso son capaces de obtener sus nutrientes.

Los tiburones ganaron peso con la dieta

Tal y como demostraba Samantha Leigh durante la convención anual de la Society of Integrative and Comparative Biology (SICB), los tiburones ganaron peso durante estas tres semanas. Por otro lado, el carbono-13 determinó que los escualos estaban digiriendo y utilizando al menos la mitad de las hierbas marinas que estaban comiendo, tal y como explicaba la investigadora durante la convención: "Para ponerlo en perspectiva, esto es muy similar a la eficiencia digestiva de las tortugas marinas, que son totalmente herbívoras y se alimentan de la misma hierba".

El tiburón cabeza de pala cuenta con aparato digestivo corto, al igual que el resto de especies de su familia. Sin embargo, para digerir el material fibroso se requiere un intestino más largo, común en los herbívoros. Por el momento, se desconoce cómo logran digerir los nutrientes, aunque se sospecha que los microbios que se encuentran en el interior del tiburón son los encargados de facilitar la digestión. Por lo tanto, el próximo reto de Leigh es descubrir cómo pueden digerir el material fibroso con un aparato digestivo tan corto.