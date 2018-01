Todos los escenarios del pleno del Parlament: preguntas y respuestas

A menos de 24 horas para la celebración del pleno de investidura convocado en el Parlament, todo está en el aire. Roger Torrent fijó la sesión con el único orden del día del debate del programa y la votación de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Tras el recurso del Gobierno, el Tribunal Constitucional marcó este fin de semana los límites a la cámara. El expresident fugado no puede ser elegido telemáticamente, no puede delegar su voto y si acude a la cámara deberá contar con la correspondiente autorización judicial del Tribunal Supremo, que tiene dictada una orden de detención en cuanto entre en territorio nacional.

Puigdemont considera, según el escrito enviado a Torrent, que como diputado goza de inmunidad y que por lo tanto no puede ser detenido a no ser que cometa un delito flagrante. El expresident ha colgado la carta en las redes sociales junto a la etiqueta ‘mi voto es inviolable’. Sin embargo, no especifica a qué medidas se refiere, algo que también se preguntan en las filas de ERC.

¿Qué puede pasar? ¿Si no hay candidato presencial, se suspende el pleno? ¿Acudirá Puigdemont sin autorización judicial? ¿Será detenido si viaja a Barcelona? La mesa del Parlament se reúne este martes a primera hora mientras durante la jornada de este lunes los grupos soberanistas han mantenido encuentros en el Parlament para perfilar la investidura ¿Hay varios escenarios o solo uno? ¿Tiene salida Puigdemont? ¿Qué puede hacer y qué no Roger Torrent? ¿Habrá un nuevo candidato? Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, responde:

¿En qué consiste ese amparo que pide Puigdemont al presidente de la cámara catalana para evitar que sea detenido?

No consiste en nada. El señor Roger Torrent recibirá la notificación del auto del Tribunal Constitucional por el cual se le prohíbe hacer nada que vaya contra las medidas cautelares que el tribunal ha dispuesto. No va a poder tramitar, si se ajusta a derecho, la candidatura de Carles Puigdemont a menos que esté autorizada por el juez instructor del Tribunal Supremo.

¿Qué pasa si el presidente del Parlament decide mantener el pleno de este martes?

Incurrirá en desobediencia.

¿No puede haber pleno?

Puede haber un pleno, pero la pregunta es para qué. No puede ser para investir a Puigdemont si no hay autorización del Tribunal Supremo. Es imposible hacerlo telemáticamente, también por delegación o representación de otro diputado. Se puede hacer presencialmente pero solo si está autorizado por el juez.

¿En qué circunstancias se puede revocar la candidatura de Puigdemont, lo puede hacer el president del Parlament o solo el candidato?

Se puede revocar perfectamente. Se buscaría un nuevo candidato y se emitiría una nueva resolución por parte del presidente del Parlament, anulando la primera propuesta y haciendo una segunda propuesta. Eso sería posible, hay tiempo para ello.

Pero el día 31 es el último posible para celebrar el pleno de investidura, ¿podría ampliarse?

Eso no está regulado. Hay dos interpretaciones posibles, por una parte que lo pudiera hacer el propio presidente del Parlament de Cataluña, que es quien lo ha convocado, pero resulta que el límite del día 31 fue fijado por el presidente del Gobierno en ejercicio de las facultades que tiene por la aplicación del artículo 155. El cambio no cuesta mucho. Es volver a hacer la publicación oficial y rápida en el correspondiente boletín.

¿Cuándo empiezan a correr los dos meses para convocar nuevas elecciones?

Tendría que haber una votación. Si no hay votación, el tiempo no corre.

¿Entraríamos en una especie de limbo jurídico-político?

Tanto como limbo, no. Sería un compás de espera en el cual se tendrían que tomar decisiones tanto en Cataluña como en el Gobierno español.