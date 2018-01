Puigdemont alega ante el Supremo que no necesita autorización para ser investido

El candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura, Carles Puigdemont, ha dirigido un escrito al Tribunal Supremo, en el que acredita su condición de diputado del Parlament y subraya que puede ejercer los derechos que le son inherentes sin necesidad de "autorización judicial".

Asimismo, los diputados de JxCat han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir la nulidad de la medida cautelar que prohíbe una investidura a distancia de Puigdemont, según ha informado el grupo parlamentario en un comunicado.

El pasado sábado, el TC acordó una medida cautelar -en respuesta al recurso del Gobierno central- en la que se prohíbe la investidura a distancia de Puigdemont y se advierte de que tampoco podrá ser investido "sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión".

En su escrito, los abogados de Puigdemont acreditan su condición de diputado, con todos los derechos y prerrogativas que le son inherentes, "especialmente el de inmunidad parlamentaria", por lo que entiende que no le hace falta pedir "ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio de estos derechos", señala el comunicado. Desde Twitter, su abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha subrayado que Puigdemont goza de "todas las prerrogativas parlamentarias, inmunidad incluida".

Asimismo, los diputados de JxCat han presentado recurso contra el acuerdo adoptado por el TC, que "no acordó la admisión ni la no admisión a trámite" del recurso del Gobierno, sino que impuso unas medidas cautelares que a su juicio son "nulas de pleno derecho". Según JxCat, estas medidas "vulneran derechos fundamentales", dado que no han sido solicitadas por ninguna de las partes, e "invaden la autonomía del Parlament" y la "competencia exclusiva de la Mesa" de la cámara catalana en la aplicación e interpretación de su reglamento.

Por ello, piden que se declare la nulidad de la decisión del TC y que se acuerde su suspensión cautelar mientras se tramita el recurso. En paralelo, Puigdemont ha enviado una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, para pedirle "amparo" y que adopte "las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlament".

pLENO DEL CONSTITUCIONAL A LAS 13:00 HORAS JAVIER ÁLVAREZ El Pleno del Tribunal Constitucional quiere tener una respuesta antes de las tres de la tarde, hora de comienzo del pleno y para ello se reunirá este martes de forma extraordinaria a las 13:00 horas para resolver las alegaciones presentadas en la tarde de hoy por Carles Puigdemont y los diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat), en las que solicitan al Tribunal Constitucional que deje sin efecto el auto con el que, el pasado día 27, el Pleno acordó la suspensión cautelar de la investidura de Carles Puigdemont como Presidente de la Generalitat de Cataluña si no se cumplen las condiciones indicadas en dicha resolución. Recordarán que no se le permite la delegación del voto, ni el voto a distancia -telematico -y se exige, por el contrario, su presencia física previa autorización del Tribunal Supremo que tiene ordenada su detencion en cuanto pise territorio nacional. El Tribunal quiere conocer antes de de esa hora, antes de la una de la tarde, las opiniones de las demás partes, de la Abogacía del Estado y del Parlamento de Cataluña, para lo que solo tienen de tiempo hasta mañana a las once.