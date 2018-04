Directo | Andrés Iniesta abandona el FC Barcelona

14:12 | Iniesta: "Me gustaría ser recordado como un buen futbolista y una gran persona... cada uno tendrá su opinión, pero ese es mi deseo y lo que he intentado".

14:10 | Iniesta, sobre Messi: "Para mí ha sido y sigue siendo un honor compartir equipo con él, día a día, tantos momentos mágicos, porque entiendo que no hay otro como él. Siempre lo he dicho, es una parte fundamente para que este equipo logre ganar título. Para mí estar a su lado ha sido único y mágico".

LA VIDA DE DON ANDRÉS INIESTA



La Liga 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Copa del rey 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Supercopa España 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

UEFA Champions League 🏆🏆🏆🏆

Mundial de clubes 🏆🏆🏆

UEFA Supercopa 🏆🏆🏆

Eurocopa 🏆🏆

Mundial de fútbol 🏆



14:09 | Iniesta: "Venir aquí fue bonito, pero también fue terrible. No es fácil separarte de tu familia con 12 años. Lo más gratificante es el día de hoy, poder disfrutar de ellos aquí".

14:06 | Iniesta, sobre volver al Barça: "Lo primero es acabar esta temporada. Ojalá el día de mañana pueda volver para inculcar todo lo que he aprendido".

14:04 | Iniesta, sobre la cantera: "Te puedo hablar de mi caso, yo siempre tuve entre ceja y ceja triunfar aquí. El club debe ser consciente de lo importante que es la cantera".

14:00 | Iniesta: "Mi percepción del fútbol o mi felicidad no cambian en función del Balón de Oro. No es algo que haga cambiar mi opinión o aceptar las disculpas."

13:59 | Iniesta: "Hay cosas por hablar, hay cosas pendiente. Solo dije que no competiría contra mi club... a partir de ahí decidiré. Todos los escenarios que no sean Europa son posibles."

13:58 | Iniesta: "Si no estoy para darlo todo, no estaría feliz".

13:58 | Iniesta: "Es un proceso largo, son muchos meses. Hay días que dudas más, días que lo tienes más seguro."

13:56 | Iniesta: "Este año me lo he tomado como si fuera el último".

13:55 | Iniesta: "En este proceso he hablado con mucha gente, del club, de la directiva, no hace falta que me digan que me quieren, en los últimos meses yo quería llevar los tiempos de lo que es mi vida y ser honesto conmigo mismo. Esa es la principal razón por la que mi etapa acaba aquí".

13:54 | Iniesta: "Me quedo con el día que debuté en Brujas, hasta ahí todo era un sueño y se convirtió en una realidad".

13:50 | Aquí acaba el anuncio de Andrés Iniesta, atiende ahora a las preguntas de los periodistas.

13:50 | Iniesta: "Hace 22 años vinimos con un coche... 22 años después me voy con la mejor más maravillosa que he encontrado, que es mi mujer"

13:49 | Iniesta: "Solo puedo dar las gracias al club, a La Masía, a mis compañeros del día, que cada día me han hecho ser mejor. También a toda la gente y los aficionados que me han mostrado su cariño. Es una cosa que como persona es algo increíble".

13:48 | Iniesta: "No me perdonaría vivir una situación incómoda en el club que me lo ha dado todo."

13:47 | Iniesta: "Si hubiese imaginado mi adiós, habría sido así, sintiéndome útil, sintiéndome titular... es un día muy difícil para mí porque le digo adiós a mi casa".

13:46 | Iniesta: "Siendo honesto conmigo mismo y con el club, entiendo que mi etapa acaba este año. Siempre he creído que este club que me acogió con 12 años, merece lo mejor de mí".

13:45 | Andrés Iniesta: "Esta rueda de prensa es para anunciar que esta temporada es la última... la última temporada aquí"

13:45 | Arranca la rueda de prensa.

13:40 | Andrés Iniesta debutó con el primer equipo del FC Barcelona el 21 de diciembre de 2002 en un partido que acabó con victoria del Barça 0-4 en Palma de Mallorca.

13:38 | Se está demorando el inicio, suele ocurrir en anuncios de tal calibre y trascendencia como este.

13:30 | Va a comenzar la rueda de prensa de Andrés Iniesta, llega el momento.

13:26 | Está previsto que a la rueda de prensa acuda el presidente Josep María Bartomeu y el grueso de la plantilla del primer equipo del FC Barcelona. Una pista más de lo que está a punto de acontecer en Barcelona.

13:23 | La sala de prensa está a reventar, no cabe un periodista más.

13:20 | Diez minutos quedan para salir de dudas, aunque el 95% de los periodistas en sala de prensa tienen muy claro cuál será la decisión.

13:10 | Quedan 20 minutos para que arranque esa comparecencia y se conozca el futuro de Andrés Iniesta. ¿Qué pasará? ¿Dónde irá? ¿Habrá sorpresa? Lo sabremos a las 13.30.

13:00 | Mientras sale Andrés Iniesta, es un buen momento para recordar lo que Josep María Bartomeu dijo ayer del centrocampista. En la charla que mantuvo con Manu Carreño, el presidente alabó repetidamente al manchego, del que dijo que "todos los padres querrían tener un hijo como él"

12:38 | Según nos cuenta Sique Rodríguez desde Radio Barcelona, está previsto que Andrés Iniesta lea un comunicado y responda unas pocas preguntas, pero la intención del club y el jugador es que el acto sea breve.

12:35 | El Barcelona está entrenando en estos momentos y será después del entrenamiento cuando Andrés Iniesta se dirija a rueda de prensa para comentar la decisión final sobre su futuro.

12:30 | Hola a todos, bienvenidos a este directo de CadenaSER.com en el que os vamos a ir contando todo lo referente al anuncio que Iniesta tiene previsto hacer en torno a las 13.30. El jugador blaugrana presumiblemente anunciará que se marcha del club blaugrana.

Será a las 13.30 de este viernes 27 de abril cuando Andrés Iniesta dé a conocer al mundo del fútbol su decisión definitiva. ¿Seguir o marcharse a China? El jugador manchego lleva muchos días deshojando la margarita y aunque todo hace pensar que tomará la decisión de salir del equipo de su vida, todo el apoyo mostrado estos días podría dar alguna esperanza a los aficionados.

A sus casi 34 años y después de más de 20 en el Barcelona, Iniesta fue el gran protagonista de la final de la Copa del Rey dirigiendo al Barça con una exhibición magistral. Todo lo que ocurra en esa sala de prensa, las reacciones, los argumentos del jugador, todo te lo iremos contando aquí, en la Cadena SER.

Andrés Iniesta ya dejó entreabierta la puerta de su marcha hace algunas semanas cuando habló en El Larguero con Manu Carreño. Ahí dejó claro que tenía la decisión clara, aunque no tomada y dejó entrever que quería salir del club de sus amores de una manera buena, y sobre todo, hacerlo cuando él viera que debía hacerlo. Ese día también anunció que el Mundial de Rusia sería su última gran competición con la Seleccion, a la que presumiblemente renunciará al término de la cita mundialista.

