El Tribunal Superior de Navarra advirtió al Poder Judicial de los retrasos en la sentencia de 'La Manada'

En noviembre del año pasado y marzo de este año se solicitó al servicio de inspección del poder judicial que realizara una labor de seguimiento minucioso ante los retrasos a la hora de dictar la sentencia pero la respuesta del servicio de inspección no se ha traducido en ninguna actividad concreta.

Fuentes de ambas instituciones han explicado a la Cadena SER que en la primera de las peticiones de inspección se solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Navarra la revisión del órgano completo, es decir, de los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Navarra que celebraron el juicio por el exagerado retraso en la redacción de sentencias.

Esta petición llego a Madrid, al Consejo General del Poder Judicial, en noviembre de 2017, y la respuesta fue insatisfactoria, según las fuentes consultadas, porque respondieron que la agenda del servicio de inspección “de momento no era prioritaria una inspección porque no era un juzgado que acumulara muchos retrasos”.

La segunda ocasión en la que se solicita una intervención de los inspectores ha sido en marzo de este año ante el retraso del magistrado Ricardo González, en redactar su voto particular, teniendo en cuenta que se trata de una causa con preso y hay que ser más diligentes.

La Audiencia de Navarra pidió al Poder Judicial que inspeccionara al juez del voto particular y la respuesta del servicio de inspección todavía no se conoce oficialmente, aunque “algo le debieron decir” un mes después de este toque de atención, el magistrado Ricardo Rodriguez, ya tenía preparado su voto particular.

En ninguna de las dos inspecciones solicitadas se ha interesado el estudio de su contenido o de sus expresiones, sino el retraso en la redacción y tramitación de la sentencia.

Por otra parte, el servicio de riesgos laborales del CGPJ también conoce de la situación de este magistrado y se habría estudiado la posibilidad de reducir su volumen de trabajo. Un asunto sobre el que el órgano de gobierno de los jueces no puede informar al tratarse de un asunto reservado y perteneciente a la esfera privada del magistrado.

No es la primera vez que el magistrado Ricardo Javier González, ha sido inspeccionado. De hecho fue sancionado hasta cuatro veces por el Consejo General del Poder Judicial por retrasos en su etapa al frente del juzgado número seis de Bilbao. Todas las sanciones, que suman en total 350.000 pesetas y el estar apartado seis meses de su puesto, fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

El CGPJ, ha informado de que no existen expedientes disciplinarios abiertos al magistrado González en los últimos cuatro años. Las únicas informaciones públicas relacionadas con el juez del CGPJ se remontan a marzo de 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra pidió iniciar un expediente de jubilación por incapacidad permanente al magistrado, después de una baja por enfermedad durante más de un año.

El Supremo le critica

El Tribunal Supremo ha dictado varias resoluciones en las que anuló las sentencias de este magistrado porque su “cuadro probatorio, una especie de resumen no satisface el estandar mínimo de conocimiento”.