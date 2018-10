El presidente del Supremo pide perdón por la crisis del impuesto hipotecario: "No lo hemos gestionado bien"

"Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos". El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes ha hecho declaraciones en torno a la crisis destadada por el impuesto hipotecario, asegurando además que "pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gestión pero quiero hacer una llamada a la confianza".

Lesmes, en la jornada de puertas abiertas del Tribunal Supremo, también ha revelado que él no apoyaba la decisión de Díez-Picazo de llevar el caso a pleno, asegurando que él le pidió hacer una nota informativa ante la incertidumbre generada en los bancos. "Yo no recibií ninguna llamada de ninguna entidad bancaria", ha puntualizado.

Lesmes ha reconocido que habló por teléfono con el presidente de la sala terecra, Luis María Díez-Picazo, tras trascender la sentencia: "Tuve varias" conversaciones con él, ha dicho, "me llama varias veces a lo largo del día". En esa conversación, el presidente del Supremo le trasladó la necesidad de emitir "una nota aclaratoria" para definir el impacto de la sentencia, por ejemplo en términos de retroactividad, pero que a Picazo "no le pareció oportuno, que él no estaba de acuerdo y un tiempo después me comunicó que lo que iba a hacer era convocar un pleno".

Los 31 jueces del pleno de lo contencioso-administrativo del Supremo se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar de nuevo la jurisprudencia en torno a este impuesto hipotecario, después de que una de sus secciones resolviese que tenía que ser el banco y no el cliente el que se hiciese cargo de este tributo.

"El pleno es soberano"

En desacuerdo con la decisión de convocar el pleno, aunque aceptando su legalidad, Lesmes ha asegurado que "cuando se producen modificaciones de jurisprudencia lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales, es una forma habitual de nuestro trabajo". En un primer momento ha asegurado que "ha habido una percepción de que lo que se quería era revisar lo que se había dicho, esta percepción no se ajusta a la realidad" aunque acto seguido afirmando que "el pleno es soberano para tomar la decisión que corresponda".

El presidente del Tribunal Supremo ha reconocido que la convocatoria del pleno, como mínimo, no estuvo bien explicada: "Es verdad que se ha producido esa percepción y nos ha producido un gran daño reputacional al Tribunal Supremo", ha zanjado. Descarta que, en cualquier caso, Díaz-Picazo deba dejar la presidencia de la sala tercera: "Yo desde luego no le voy a pedir la dimisión", ha dicho, añadiendo que "lo que hay que aprender es qué cosas no se han hecho bien para que no vuelvan a ocurrir en el futuro"