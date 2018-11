Sánchez exige la dimisión de Cosidó y pide al PP mantener el pacto en el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que "desde el primer" momento ha defendido y sigue defendiendo que sea el Parlamento y no las asociaciones de jueces la institución que elija a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sánchez se ha pronunciado así en la sesión de control del Gobierno al Senado, después de que el PP haya roto su acuerdo con el PSOE para la renovación del CGPJ y haya anunciado que va a promover el cambio del sistema de elección de los miembros de ese órgano.

El jefe del Ejecutivo ha opinado que el PP ha roto el acuerdo "inexplicablemente", si bien ha defendido la renuncia a presidir el Poder Judicial de Manuel Marchena. Tras esta negativa, los populares han decidido suspender el proceso de renovación y han anunciado que, tras haber intentado por responsabilidad institucional hacerlo en tiempo y forma con la legislación en vigor, reivindicará a partir de ahora la reforma del sistema de elección para que sean los jueces y no el Parlamento los encargados de llevar a cabo este proceso. "La irresponsabilidad del Gobierno al gestionar este proceso filtrando los detalles de la negociación parlamentaria han desgastado la justicia", indican fuentes del PP.

Génova culpa a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, intentando alejar el foco de Ignacio Cosidó. El lunes El Español publicó un mensaje interno del portavoz en el Senado. "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás", señalaba en este. Pero el PP intenta que la decisión de Marchena no se asocie a esta polémica. Hablan de "la irresponsabilidad" de Pedro Sánchez y del "asco" que les da el Ejecutivo. "Delgado es la ministra más sucia políticamente del Gobierno", ha comentado Javier Maroto. Para el responsable de Organización popular es "una broma pesada" que el presidente les pida a ellos explicaciones.

Sánchez pide la renuncia a Cosidó

Precisamente el portavoz de los populares en el Senado ha sido el blanco de las críticas de Sánchez en el Senado. Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha acusado a Ignacio Cosidó de haber debilitado al CGPJ y haber dañado el crédito general de la justicia con el mensaje que envió a su grupo parlamentario y le ha pedido que renuncie a su cargo.

"Hoy ha renunciado alguien —ha dicho Sánchez en alusión a la decisión del juez Manuel Marchena de no presidir el CGPJ— pero no ha sido precisamente quien esperan los españoles que renuncie, que es usted, señor Cosidó", ha aseverado Pedro Sánchez, que ha defendido la idea de que el "escándalo" no es que sea el legislativo el que elija al plenario del CGPJ, sino "el sentido patrimonialista" que tiene el PP de la justicia.