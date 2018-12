El café del popular Juan Manuel Moreno con Vox indigna a Ciudadanos

El PP andaluz ha admitido que el líder de su partido, Juan Manuel Moreno, y el de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, mantuvieron el miércoles un encuentro en un hotel de Sevilla, pero han explicado que la única finalidad era la de conocerse, sin ninguna "voluntad negociadora".

Desde el propio PP andaluz afirman que el encuentro fue solo un café, porque ambos líderes no se conocían, y que no había ningún ánimo de ocultarlo, ya que se reunieron en un hotel céntrico e incluso hubo personas que les hicieron fotos. Por su parte, Vox ha evitado hacer comentarios sobre las negociaciones con el PP "hasta que no se produzca un encuentro formal", han señalado fuentes de este partido.

La noticia sobre el encuentro entre Moreno y Serrano coincide con la advertencia que ha lanzado el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, quien ha dicho que espera que el PP no esté negociando "en paralelo" con Vox. En el partido liderado por Albert Rivera esta reunión informal no ha caído bien. Fuentes de Ciudadanos recuendan que, tal como ha señalado el propio candidato naranja a la Presidencia de la Junta, tanto PP-A como Cs "quedaron en no negociar con nadie mientras está la negociación" entre ambos partidos.

Por este motivo, han insistido que "el PP es el que tiene que dar explicaciones" sobre este encuentro que Juan Marín desconocía, según han apuntado las mismas fuentes, quienes, no obstante, han confirmado que el equipo técnico conformado por Ciudadanos lleva "toda la mañana" de este viernes negociando con los populares para alcanzar el referido acuerdo programático. "Las negociaciones siguen", ha confirmado el propio Marín que incluso ha desvelado en una entrevista en TVE que una de las cosas que ha puesto Ciudadanos sobre la mesa de negociación con el PP es la reducción del número de consejerías y de altos cargos, así como una limitación de los cargos por designación.

El candidato popular, Juan Manuel Moreno, ha defendido este viernes, sin aludir expresamente al encuentro con Serrano, que el PP andaluz es una fuerza política legítima y habla "con quiere, cuando quiere y como quiere", incidiendo en que sólo tiene una línea roja, la Constitución Española del 1978.

"Tenemos legitimación para hablar, para escuchar a todas las fuerzas políticas e intentar entender, de manera especial con Ciudadanos con el que tenemos una enorme afinidad programática (...) hay posibilidad real de coincidencia de objetivos políticos, por eso estamos negociando con Ciudadanos de manera responsable, seria y franca para tener un acuerdo para un gobierno estable, duradero y con capacidad de afrontar los grandes retos de Andalucía", ha apuntado Juan Manuel Moreno.

Reproches entre Ciudadanos y Vox

En las últimas horas se ha producido un cruce de declaraciones por parte de dirigentes de Ciudadanos y Vox en relación a la conformación del próximo Gobierno andaluz. El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, aseguraba este pasado jueves desde Bruselas que no van a "ir de la mano" de otra que recibe el apoyo de la líder del ultraderechista francés Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, en alusión a Vox, partido al que tachó de "populista", y cuyos votos son necesarios para que el candidato que puedan acordar PP-A y Ciudadanos acceda a la Presidencia de la Junta si no media en una sesión de investidura una abstención o un voto afirmativo del PSOE-A o Adelante Andalucía.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, replicó a Rivera acusándole de estar poniendo "en grave riesgo el cambio" y la "alternativa política" en Andalucía, así como de estar "insultando" a los cerca de 400.000 andaluces que votaron la candidatura de Vox en las recientes elecciones autonómicas.

Las negociaciones continuarán el lunes

Así las cosas, el grupo de trabajo de PP y Cs se ha dado hasta el próximo lunes, día 17 de diciembre, para alcanzar un acuerdo en torno a tres bloques, que son los de regeneración democrática, lucha contra la corrupción y reorganización para mejorar la administración pública; reactivación económica centrada en la creación de empleo y una reforma fiscal que implique bajada de impuesto, y mejora de los servicios públicos fundamentales, reforzando la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Fuentes de la negociación han apuntado este viernes que no tienen previsto comentar el resultado de la misma hasta que este próximo lunes se vuelva a dar cita la comisión política negociadora para analizar los trabajos realizados y avanzar en el objetivo de un cambio de gobierno en Andalucía.