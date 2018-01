Los investigadores ven "imposible" la coartada de 'el Chicle' sobre el atropello

Los responsables de la Guardia Civil han detallado los pormenores de la investigación que ha llevado a la detención de Enrique Abuín Gey, el Chicle, acusado de la muerte violenta de Diana Quer, desaparecida el 22 de agosto de 2016 cuando tenía 18 años. El Chicle está en prisión provisional incomunicada acusado de homicidio doloso desde el lunes.

El coronel Francisco Javier Jambrina Rodríguez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, ha señalado que ve "imposible" que, pese a una versión dada por Abuín Gey, la causa de la muerte de Diana Quer se deba a un atropello. Por su parte, el coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha añadido que si esto se produjese, "en un cuerpo queda algún tipo de rastro".

El delegado del Gobierno en Galicia ha confirmado además lo que ya se daba por hecho desde el 31 de diciembre, que el análisis de ADN realizado al cadáver de la joven hallado en una fábrica abandonada en los alrededores de Rianxo (A Coruña) confirman que se trata de la joven

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, ha explicado que en la investigación fue decisivo el hallazgo en la ría de Rianxo del móvil de la joven asesinada, por el que se supo la localización de Diana la misma noche de su desaparición. Esa información, lograda en julio de 2017 mediante el desbloqueo del mismo, restringió a tres los coches sospechosos de haber trasladado a la joven madrileña; uno de ellos era de Enrique Abuín.

El Chicle era el principal sospechoso desde noviembre de 2016

El coronel Sánchez Corbí ha explicado que el detenido, al que ha definido como "muy avispado" y "un manitas con el coche", ya era "el principal sospechoso en noviembre de 2016". Entonces el Chicle sospecha que lo van siguiendo y el día 24 de ese mes llamó a la Guardia Civil y preguntó: "Creo que me están siguiendo, ¿tú sabes por qué?". "Pretendía saber" qué conocían los investigadores.

Uno de sus errores fue que "se situó en el escenario", ya que aseguró que la noche de la desaparición de la joven estaba en A Pobra Do Caramiñal con su mujer, algo que ésta desmintió después.

Las grabaciones de las cámaras de una gasolinera fue, según ha explicado, lo que llevó a que, "en noviembre de 2017" ya no tuvieran "ninguna duda" de que "a Diana se la lleva el Chicle en su coche". Sin embargo, no se le detuvo entonces porque se necesitaban más pruebas: "La decisión de detenerle entonces era muy difícil". Abuín Gey dejó entonces a los investigadores un teléfono para su análisis, pero no era el suyo, y no fue hasta más tarde cuando entregó a la Guardia Civil el que se buscaba, pero "reseteado", por lo que "sigue siendo un elemento de sospecha".

El jefe de la Comandancia de la guardia Civil en A Coruña, Francisco Javier Jambrina, ha explicado por su parte la "semana frenética" en la que se ha desencadenado la detención del presunto autor del crimen y el hallazgo del cadáver. Jambrina ha destacado el intento de rapto a otra chica el pasado día 25 en la localidad vecina de Boiro. La joven se defendió y se fijó en la matrícula del coche del atacante (los primeros números son 99 y la primera letra, la D, y que era un Alfa Romeo). La investigación concluye que era el vehículo de el Chicle, que decidió actuar a pesar de saber que estaba en el punto de mira de la Guardia Civil por el caso de Diana Quer.

Fue entonces cuando se decidió actuar. El Chicle fue detenido el pasado viernes 29 de diciembre a las 10:15 horas por la muerte de la joven Diana Quer. En principio aseguró que la atropelló de forma accidental y que se asustó y decidió tirar el cuerpo a la ría de Rianxo. Horas después cambió su declaración y aseguró que tiró el cadáver a un depósito de agua potable dentro de una fábrica privada donde finalmente fue hallado el cuerpo de la desaparecida. El cuerpo, ha asegurado, está bastante bien conservado y fue arrojado al depósito "lastrado con dos ladrillos de hormigón" para que se hundiera. Allí se encontró además el bolso de Diana y una brida de plástico.

Por ahora la investigación no puede confirmar si hubo agresión sexual a la joven asesinada, ya que el Chicle no ha dicho nada en ese sentido. El coronel jefe de la UCO ha remitido a la autopsia también ante de las preguntas sobre la coartada de el Chicle de que atropelló a Diana de manera accidental, aunque la desmonta con una única palabra: "Imposible".