Diana Quer: cronología de la desaparición

La pista de Diana María Quer López-Pinel se perdió en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) en la madrugada del domingo 21 al lunes 22 de agosto. La chica, de 18 años, veraneaba con su madre y su hermana pequeña en la zona de Cabío-Xobre de esta localidad. Diana mide 1,75 cm, pesa 55 kilos y tiene el pelo largo y oscuro.

21 de agosto

La madre de Diana la llevó a eso de las 22:30 horas hasta un parque en el centro de A Pobra do Caramiñal porque había quedado con un grupo de amigas para ir a la fiesta del Carme dos Pincheiros. Diana maniene una conversación por Whatsapp con una compañera de clase a las 21:18 horas

Diana: Me estoy acojonando, un gitano me estaba llamando

Amiga: ¿Y que te ha dicho?

Diana: Morena, ven aquí

La madre asegura que la última vez que se puso en contacto con su hija fue a las 01:21 horas para preguntarle a qué hora regresaría a casa, a lo que ella contestó que tenía pensado quedarse un rato más. La investicación señala que el último WhatsApp que la joven envió a un amigo suyo de Madrid se produjo a las 02:43 horas.

22 de agosto

Diana López-Pinel, la madre de Diana Quer. / Xoán Rey (EFE)

Su madre se da cuenta de que Diana no ha regresado a casa a las 8:30 horas y acude inmediatamente a denunciar los hechos ante la Guardia Civil. Las primeras indagaciones señalan que fue vista sobre las 02:30 de la madrugada andando por el paseo marítimo de A Pobra después de disfrutar de las fiestas de Carme dos Pincheiros. La familia informa de que vestía un pantalón (short) color rosa, una camiseta blanca, una sudadera gris y zapatillas negras con cordones. La última conexión de WhatsApp de Diana es a las 02:43 horas.

23 de agosto

#Colabora

¿Has visto a Diana?

Ha #desaparecido en A Pobra do Caramiñal #ACoruña

Si la ves

📞062

📞112

Tu RT ayudará pic.twitter.com/uFi4zCz6h7 — Guardia Civil (@guardiacivil) 24 August 2016

Agentes de la Policía Local y distintas agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, Porto do Son, Boiro y Ribeira, así como familiares y vecinos colaboran en la búsqueda de la joven.

24 de agosto

La Guardia Civil reclama colaboración para localizar a la joven a través de las redes sociales. Ese mismo día, la familia de Diana explica que, en su opinión, la muchacha puede haber sido víctima de una retención ilegal. Sus padres, que están divorciados, comparecen ante los medios de comunicación buscando esclarecer lo ocurrido.

25 de agosto

A la búsqueda de la joven se unen agentes de la Guardia Civil con perros de rescate que rastrean la zona del paseo marítimo y los aledaños de la casa en la que veranea la chica en A Pobra, en la zona de Cabío-Xobre. Por el momento, los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas.

Sobre la posible causa de la desaparición de la joven, el alcalde de A Pobra indica que "la familia dice que está desaparecida en contra de su voluntad". Su madre, Diana López-Pinel, afirma que "no se ha ido". Los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas meintras varios vecinos del municipio coruñés aportan testimonios sobre la desaparición.

Valeria, hermana de Diana, escribe en su página de Facebook una carta en la que pide que vuelva a casa "sana y salva".

"Cada día, hora, segundo que pasó sin ti es cada vez más largo. Quiero que aparezcas y poder decirte todo lo que no he sido capaz de decirte cuando estabas a mi lado. Que te quiero Diana, que hay miles y miles de hermanas y yo he tenido la suerte de tener, además de a la más pesada, a la mejor de todas. Si apareces te juro que te mato, te mato con todos los besos y abrazos que no te he dado. Que nunca me he portado muy bien contigo y, a decir verdad, en estos momentos es cuando uno valora lo que tiene, cuando está a punto de perderlo. Si te pierdo a ti, me pierdo yo también, donde tú vayas, yo voy contigo. Han pasado miles de cosas, has superado anorexia y miles de adversidades, y has sido capaz de superarlas con esa sonrisa que tienes, y digo tienes porque tengo la esperanza de que la sigas teniendo, y sé que la sigues teniendo. Te necesito aquí a mi lado cerca. Quitadme todo lo que tengo, menos a mi hermana".

26 de agosto

El delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, explica que la búsqueda de Diana se circunscribe principalmente al municipio de A Pobra, aunque las actuaciones son de un ámbito mucho más amplio, "incluso fuera de Galicia". Villanueva asegura que "Nn hay una línea de investigación prioritaria" y que "todas las líneas de investigación están abiertas".

Las últimas noticias que se tienen de Diana Quer podrían situar a la joven en el lugar donde estaban instaladas las barracas en la localidad con motivo de las fiestas del Carme dos Pincheiros. El entorno de los feriantes que esos días tenían instaladas sus barracas quedó en el objetivo de muchos, aunque el delegado pedía precaución: "En absoluto se puede criminalizar a ningún sector y, desde luego, tampoco a las personas que trabajan en temas de espectáculos".

La Guardia Civil difunde un cartel con la foto de la joven y algunos datos personales en busca de pistas sobre su paradero. En el cartel figuran también los teléfonos de contacto del puesto de la Guardia Civil de A Pobra do Caramiñal (981830136) y de la Comandancia (062).

27 de agosto

Cinco días después de su desaparición, no hay pistas importantes. El padre de Diana, Juan Carlos Quer, explica que "las líneas de investigación de la Guardia Civil siguen abiertas".

29 de agosto

La Infantería de la Marina se suma a las labores de búsqueda mientras continúa la intensa investigación por parte de la Guardia Civil y Protección Civil. La Marina cooperar en las tareas de rastreo y el padre señala a la prensa que "en las últimas cuarenta y ocho horas se han obtenido informaciones que están siendo investigadas y que pueden ser de gran ayuda".

Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local peninan la zona próxima al domicilio de Diana Quer. / Xoan Rey (EFE)

Se cumple una semana desde la desaparición y la investigación continúa bajo secreto de sumario. Se conoce que la joven dejó su DNI en casa, por lo que la familia cree que "no se marchó voluntariamente".

30 de agosto

La Guardia Civil descarta que se trate de un secuestro a cambio de una recompensa económica, según cuenta su padre. Una unidad especializada con recursos tecnológicos analiza el móvil de la chica y se investigan las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad instaladas en A Pobra: "Hay dos líneas que pierden muchos peso. Una de ella es que ella de forma voluntaria hubiese querido quitarse la vida y la segunda es un secuestro pero no hay ningún dato que pueda apuntar en esa dirección", dice el padre.

31 de agosto

La Guardia Civil toma declaración en Madrid a varias personas del entorno de Diana sin lograr resultados. La joven vive en Pozuelo de Alarcón y estudia en Boadilla del Monte.

Se cumplen diez días de su desaparición y todos los medios "humanos y técnicos" y recursos "locales, regionales y nacionales" están desplegados en el operativo de búsqueda.

1 de septiembre

Juan Carlos Quer, el padre de Diana. / Sxenick (EFE)

Juan Carlos Quer, el padre de Diana, confirma que un juzgado de Ribeira retiró la custodia de la hermana pequeña a su madre, de la que está divorciado. Valeria tiene 16 años. El padre explica que la decisión judicial es "temporal" y que llega "muy, muy tarde", puesto que "debería haberse tomado hace mucho tiempo". También rechaza toda "relación directa" entre la medida cautelar adoptada con Valeria y la desaparición de Diana.

El abogado de la madre está "hundida", dice su abogado. Valeria tiene 16 años y en los últimos días ha sufrido varios episodios de ansiedad. Hace unos días juntas acudieron al centro de salud de la localidad tras una fuerte discusión.

Además, han comenzado las batidas ciudadanas "bajo el control" de la Benemérita para buscar pistas que den con Diana.

5 de septiembre

Dos semanas después de la desaparición de Diana Quer, nada se sabe de esta joven de 18 años y el desconcierto es tal que la asociación SOS Desaparecidos trata de forzar la consecución de pistas colocando los carteles con su imagen en diferentes países europeos.

6 de septiembre

Los posicionamientos registrados por el teléfono de la joven indican que el aparato se movía a bastante velocidad poco antes de las cuatro de la madrugada en la madrugada de su desaparición (22 de agosto), por lo que la Guardia Civil sospecha que Diana Quer pudo subirse a un coche poco antes de esa hora. Después, el móvil se apaga y se pierde la pista de la chica.

Su madre admite además que el día de su desaparición sí pudo pasar por casa para cambiarse de ropa aunque ella no se percatase porque estaba dormida. Además, la madre señala que echa en falta un pantalón tejano, que pudo haber sido el que sustituyó al rosa con el que inicialmente salió de casa.

8 de septiembre

La madre de Diana Quer niega rotundamente que tuviera una discusión con su hija cuando ésta volvió a casa de madrugada para, al parecer, cambiarse de ropa.

9 de septiembre

Arsenio Fernández, director general de la Guardia Civil, explica que 40 efectivos de A Coruña buscan pistas entre los municipios de Rianxo y Boiro. "Si fuera necesario realizar alguna aportación más, como una embarcación o helicóptero, en el momento que la soliciten estará a su disposición", informa. Asimismo, Fernández ha afirmado que la investigación es muy complicada. "Es estar buscando a veces una aguja en un pajar", concluye.

12 de septiembre

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interrogan a su madre durante varias horas en su domicilio, con el objetivo de repasar detalles que puedan arrojar pistas para esclarecer el caso.

21 de septiembre

La madre de Diana baraja la hipótesis de que su hija se pudiese subir en algún coche. Por ello, pide colaboración: "Hago un llamamiento a quien haya podido verla subirse a un coche". Asimismo, a "cualquier persona que esa noche en concreto pudiera tener algún dato, por insignificante que parezca".

Diana López-Pinel promete que se mantendrá en anonimato a cualquier persona que ofrezca alguna pista. Hasta el momento, se ha investigado un coche negro modelo Audi A3. López Pinel ha lanzado un mensaje por si su hija estuviese viéndola: "Mamá te ama, mamá te espera, y mamá te busca y te va a buscar hasta que aparezcas".

23 de septiembre

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, confirma que la Guardia Civil ha activado el teléfono móvil de Diana Quer para acceder a toda la información que contiene el aparato. Fernández Díaz ha explicado que la Guardia Civil, con autorización judicial, ha podido "con sus propios medios" activar el teléfono móvil de Diana Quer con el fin "de acceder a la información" que contenía el aparato y que "se ha considerado necesaria para avanzar en la investigación". Pero el ministro ha querido dejar claro que "eso no quiere decir que Diana Quer haya activado el móvil".

28 de septiembre

La Guardia Civil sigue el rastro de Diana Quer por la provincia de Lugo, en concreto en los concellos de Castroverde y Pedrafita. Según fuentes de la investigación, las pistas conducen a un restaurante de Castroverde y a una librería de este mismo concello. Al parecer la joven iría acompañada de un hombre mayor que ella, sirviéndole de traductor al comunicarse ese hombre en inglés. En Pedrafita el avistamiento se localiza en una casa de comidas que se ubica en el Cebreiro.

4 de octubre

El padre de Diana, Juan Carlos Quer, emite un comunicado de prensa en el que pide que la información "veraz y equilibrada" puede ayudar en la búsqueda de su hija, pero también pide que esa información "no traspase la frontera de la intimidad y el respeto al dolor".

5 de octubre



El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, confirma que el equipo de investigación destinado en el caso de Diana Quer se encuentra "dedicado" a analizar la numerosa información que tiene disponible "gracias a los postes y a la nube". El ministro asegura que el caso se encuentra en una etapa de analizar para intentar seguir una pista "que tenga fundamento" como para esclarecer la desaparición de la madrileña en la madrugada del 21 al 22 de agosto.

12 de octubre

El delegado del gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, asegura en declaraciones a la SER que se trabaja ante un caso complejo y difícil, también muy mediatizado pero confía en que se resuelva de forma positiva.

27 octubre

Varios periodistas, en las inmediaciones de la zona muy próxima al puerto de Taragoña (Rianxo), en la provincia de La Coruña, donde ha sido hallado el teléfono móvil de la joven Diana Quer, desaparecida el pasado 22 de agosto. / Sxenick (EFE)

Después de 20 días sin informaciones oficiales sobre la desaparición, la Guardia Civil cuenta con un nuevo elemento en la investigación. Un mariscador ha encontrado el móvil de la joven, un Iphone 6 de color blanco, en el puerto de Taragoña en Rianxo. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la antena que captó las últimas señales de su móvil. La Guardia Civil intenta 'resucitar' el móvil mediante un proceso de secado que puede durar entre 24 horas y diez días.

8 de noviembre

El IPhone y blanco de Diana Quer encontrado por un mariscador en la ría sigue en manos de los expertos para intentar sacar alguna información. ¿Cómo afecta el agua salada a la memoria y al procesador? ¿Se pueden recuperar fotos y vídeos borrados? El experto en peritaje judicial informático Javier Tobal nos ayuda a entenderlo.

22 de noviembre

Han pasado tres meses desde la desaparición de la joven. La Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de investigación y trata de recuperar la información que contiene su teléfono móvil.

22 de febrero

Después de muchas semanas sin ninguna noticia sobre Diana Quer, el caso vuelve a centrar la atención de los medios al cumplirse medio año de la desaparición. Medio año después de la desaparición de la joven madrileña en A Pobra do Caramiñal, no hay ninguna pista sobre su paradero y se mantiene el secreto de sumario.

30 de marzo

La Guardia Civil retoma los interrogatorios para resolver la desaparición de Diana. Colabora con otras policías de otros lugares del mundo a través de la INTERPOL.

7 de abril

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía arrestaban el jueves 6 de abril a Valeria Quer por amenazar con un palo a su madre en el domicilio familiar de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La chica, de 17 años, fue puesta en libertad horas después.

19 de abril

El juez Félix Isacc Alonso acuerda el archivo provisional de la causa abierta por la desaparición de Diana Quer y decreta el levantamiento del secreto de sumario. En los razonamientos jurídicos, el magistrado asegura que existen indicios de la desaparición no voluntaria de la joven, pudiendo haber tenido lugar "otros ilícitos graves frente a ella".

6 de julio

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil logra desbloquear el teléfono móvil iPhone 6 de Diana Quer que fue hallado por un mariscador el 27 de octubre en una ría en las inmediaciones del muelle de Taragoña, en la localidad coruñesa de Rianxo. En una entrevista posterior, la madre de la desaparecida, Diana López Pinel, confirma que el móvil ha sido desbloqueado a través de la misma tecnología que fue utilizada para acceder al móvil del terrorista de la masacre de San Bernardino.

29 de diciembre

Meses después, cuando prácticamente se daba por perdido el caso, se reactiva de nuevo la investigación sobre la joven madrileña desaparecida.

El detonante fue la denuncia de una joven de Boiro, que aseguró que días atrás fue asaltada por un hombre que la amenazó con un cuchillo para que se metiera en el maletero de su propio coche, pero que ante sus gritos huyó. Las características físicas que detalló la joven de Boiro coinciden con la descripción física que tenía la Guardia Civil del principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer.

Agentes de la Guardia Civil registran en Rianxo (A Coruña) la vivienda del hombre que ha sido detenido por un intento de secuestro y agresión sexual en la localidad de Boiro hace unos días y que figura en la lista de sospechosos de la desaparición de Diana Quer. / Lavandeira jr (EFE)

El arrestado, un hombre de 35 años, al cual llaman 'El Chicle' y de ascendencia rumana, tenía antecedentes por tráfico de drogas y también por un delito de agresión sexual. Ya se le tomó declaración al principio de la investigación y vivía muy cerca del lugar donde se encontró el móvil de la joven desaparecida.

Además, se detiene a la mujer del arrestado que se la acusa de posibe encubrimiento.

30 de diciembre: la declaración de la mujer, clave para resolver el caso

Después de haber tomado declaración a José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', parecía que no había una salida posible ya que no aportaban ninguna novedad. Sin embargo, su mujer ha desmontado la versión de su marido y ha sido clave para resolver el caso.

Rosario Rodríguez, que al principio afirmó haber estado con su marido el día de la desaparición de Diana Quer, cambia su versión afirmando que no estaba esa noche con su marido, que ella se quedó en casa mientras que el salía.

De este modo, los investigadores ven que ha entrado en contradicciones y lo ponen en relación con lo que ya sucedió en el pasado, cuando la mujer de 'El Chicle' no facilitó que continuasen las diligencias por la denuncia por una supuesta agresión sexual que presentó su hermana contra su marido.

31 de diciembre

A las 8:30 de la mañana encuentran el cadáver de Diana Quer después de casi 500 días desaparecida. El cuerpo ha sido encontrado en un pozo de una fábrica abandonada en los alrededores de Rianxo, al sur de la provincia de A Coruña. Todo esto después de la confesión del crimen por parte de 'El Chicle'.

Ese pozo nunca se había inspeccionado por la falta de indicios. El cuerpo sigue allí, a la espera del levantamiento del cadáver y faltan los análisis científicos para que confirmen su identidad.