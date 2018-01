Las exportaciones a países árabes de terneros vivos frena el crecimiento de 'Ternera Asturiana'

La exportación de ganado vacuno vivo a países de Oriente Medio frena el crecimiento de la marca de calidad Ternera Asturiana. Lo ha confirmado la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, en la presentación del balance de 2017 de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Asturiana. Aun así Álvarez ha hablado del año pasado como un buen año que consolida el crecimiento de la marca con un valor comercial de la carne certificada de casi 30 millones de euros que la coloca entre las 4 marcas del calidad que más facturan del país y la segunda de vacuno. Y aunque en este contexto, aunque lo que tocaba era hablar de carne, y de la ganadería de carne, la consejera ha hecho un paréntesis para dar una buena noticia, para decir que "Asturias, a día de hoy, lidera el precio nacional de la leche, pagándose a 0,35 céntimos el litro".

Tras el paréntesis vuelta a hablar de carne, en concreto de la que se produce y se vende bajo el paraguas de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Asturiana. La consejera acompañada por el nuevo presidente de la marca, Rubén Fernández, ha hecho balance del año 2017, un año bueno pero con un crecimiento mermado, y por debajo de sus posibilidades. El volumen de terneros certificados bajo la IGP Ternera Asturiana, creció en 2017 un 1%, frente al 10% de crecimiento que había experimentado en los dos años anteriores debido al riesgo del mercado exterior, que no es otra cosa que la demanda de los países árabes de vacuno vivo español, y especialmente de ternera asturiana. Los explicaba María Jesús Álvarez, que aseguró entender que esta era otra opción para los ganaderos a los que se les paga muy bien el animal vivo y que al fin y al cabo son empresarios. Dicho esto expresó su deseo de que más terneros se queden aquí y finalicen aquí para tener más carne certificada de la marca Ternera Asturiana.

Rubén Fernández, el nuevo presidente de la IGP Ternera Asturiana era muy gráfico al hablar del reto al que se enfrentan ante la salida de muchos terneros vivos camino de oriente medio: "Nos los quitan de las manos", ha dicho. "Nuestras razas -ha añadido- son muy demandadas, sobre todo el culón, porque es un ternero que tiene mucho rendimiento en canal, pone muchos kilos de carne, tiene muy poco hueso y mucho volumen de carne y poca grasa".

A renglón seguido tanto él, como el director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, han llamado a los ganaderos a tener visión de futuro y no ser dependientes de ese tipo de mercado exterior que aún no se sabe hasta donde puede llegar. Casas explicó que España ha sustituido a Francia como productor tradicional de Oriente Medio, como referente de venta de ganado vivo a países árabes, que anualmente compran unos 100.000 animales, pero también apuntó a que no se sabe si esta circunstancia es estructural o coyuntural unida a la situación política que se vive en esa zona del mundo. El reto para 2018 en la IGP Ternera Asturiana es aumentar la producción consiguiendo que más terneros certificados se transformen aquí, en Asturias.

En cuanto a los datos de 2017, 5.721 ganaderos están inscritos en la marca Ternera Asturiana, el 75% del total de ganaderos de carne, de los que 244 se han incorporado en el último año. El volumen de certificación se situó en 2017 en 23.642 terneros, y 6,5 millones de kilos de carne, y el 28% del total de la producción se vendió fuera de Asturias, en el mercado nacional.