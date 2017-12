Tipo enérgico y eminentemente positivo. Seguro de sí mismo, mesurado, Carlos es un solucionador nato. Es ingeniero, aunque ninguno de los chicos excepto Antonio el mayor sabría decir de qué. Lo que tiene con Mercedes es algo muy especial (¡a ver si no para sacar a 9 niños adelante!)

JUAN, el padrino

Dueño de varias pastelerías en Madrid, Juan no se considera pastelero, sino "empresario confitero", que no es lo mismo, si me entiendes. El eje de su éxito se basa en la gestión de los bollos de ayer que se venden hoy y los de hoy que se venderán mañana. Quizás por hacer honor a su nombre, Juan es además un don Juan… o al menos hasta que conoce a Paula. Los niños de Carlos y Mercedes son su máxima debilidad.