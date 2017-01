Queridos Reyes Magos, este año hemos sido 'indies' buenos...

Queridos Reyes Magos,

Este año hemos sido muy buenos. Hemos ido a algún que otro festival, hemos escuchado música a todas horas y a través de todas las plataformas posibles y hasta hemos empezado un proyecto nuevo: Fuego y Chinchetas. Melchor y Gaspar tienen pinta de ser aficionados a la música romántica, pero seguro que a Baltasar le mola nuestro rollo... ¡Al grano! Pensamos que nos merecemos algún regalito (o varios) de esta lista y así, de paso, le echamos una mano a nuestros lectores.

Discos

Los discos son, al homo indius, lo que las corbatas o el perfume para el resto de mortales, pero un regalo así no se juzga por la originalidad sino por la perdurabilidad. Cualquiera de los discos que aparecen en nuestras listas de lo mejor del año (tanto de canciones españolas como la de temas internacionales) será una buena elección.

Libros

Los libros son una apuesta casi segura. Este año varios cantantes se han lanzado a la literatura en diferentes formatos y nosotros queremos pediros al menos cinco: El Mundo de la Tarántula, la biografía de Pablo Carbonell, porque dicen que es tan divertido como él; No comparto postres, con las reflexiones de Niño de Elche sobre el flamenco y la cultura popular; Los seres que me llenan, el libro de relatos de Mikel Izal; y como nos encantan las ilustraciones de Carlos Sadness, también deseamos tener entre las manos Anatomías Íntimas. Además, el productor Paco Loco ha relatado los secretos de muchas de sus grabaciones en Loco. Se nos ocurre alguno más, pero no queremos abusar...

Cuenta premium de Spotify

¡No podemos más! Estamos hasta la coronilla de los anuncios de Spotify. Que si Latino Caliente, que si el nuevo disco de David Bisbal... Quizá haya llegado el momento de empezar a escuchar solo lo que queremos escuchar y, además, los de Spotify dan muchas facilidades porque su tarjeta regalo se adapta a todos los presupuestos.

Suscripción a Rockdelux

Seguimos a todas las bandas que nos gustan en Twitter e Instagram, y leemos a la competencia en la web, pero de vez en cuando nos apetece leer en papel reportajes largos y entrevistas en profundidad. Historias de esas que, en España, publican los de Rockdelux y poca gente más...

Vinilos

Empezamos a pedirlos mucho antes de tener tocadiscos porque sabíamos que, ante so después, íbamos a necesitarlos. Con un clásico triunfáis seguro: Wish You Were Here, de Pink Floyd; Abbey Road, de los Beatles... Pero si os apetece algo más actual, el vinilo de El Poeta Halley, de Love of Lesbian, también suena muy bien y es especialmente bonito.

Ukelele o pandereta

No tenemos un gran talento musical, pero hay muchos bandas indies que tampoco... ¡y ahí están! El ukelele y la pandareta son dos instrumentos no muy caros y, por lo que nos han dicho, fáciles de tocar. Quién sabe, a lo mejor nace una estrella gracias al regalo...

¿Se pasará de moda el ukelele? / GETTY IMAGES

Una ampliación de la foto esa tan chula...

Nos vale esa de Santi Balmes tirándose al público y también esa en la que aparecemoscon cara de felicidad y, de fondo, Iván Ferreiro. Serviría incluso una foto de grupo en el DCODE con Carla Morrison dándolo toda . La cuestión es reencontrarse de vez en cuando con alguno de esos recuerdos tan chulos (y musicales).

Una camiseta para los conciertos

Tenemos unas cuantas, pero ya bastante usadas, así que no nos vendría mal renovar el cajón de las camisetas de conciertos. En Internet no es difícil encontrarlas, pero si os dais una vuelta por el Born o Malasaña, seguro que encontráis alguna tienda de esas que nos gustan.

Entradas de conciertos o festivales

Volvemos a remitirnos a las listas de lo mejor del año. Un par de entradas para las giras de esos músicos nos harían muchísima ilusión, pero si os animáis con el abono para un festival (que además, ahora, están de oferta) sería lo más. El Primavera Sound, el FIB, el Sonorama...

Unos buenos cascos

La música hay que escucharla en condiciones. Para nosotros no hay mayor placer que empiece a sonar nuestra canción preferida cuando estamos en el metro de camino al trabajo. Pero para que ese placer sea sublime necesitamos unos cascos que nos aislen y nos sumerjan de lleno en el mundo del estéreo.

Radio vintage

Una vez que ya ha quedado claro que lo primero es el sonido, pasemos a la estética y a la funcionalidad. Hemos visto en algún escaparate unas radios vintage preciosas a las que, además, se le puede conectar el mp3 y con función bluetooth. Si encima tiene tocadiscos prometemos dejaros más turrón junto al árbol el año que viene.

Pósteres

Un póster bonito de nuestro grupo favorito siempre tiene un hueco en casa. Con un marco apañado, lucirá mucho más. Como este año han muerto muchos artistas, no se nos ocurre mejor forma de recordarles que dándoles un pedazo de nuestra pared. (Que sea de Bowie, que sea de Bowie...)

Raphael, para mi madre indie

No nos gusta pedir sólo para nosotros. También queremos que le traigáis algo a nuestra familia. A mi madre siempre le ha gustado Raphael, y Raphael ahora es indie, ergo, mi madre es indie. ¿Podéis traerle el disco que ha grabado con las canciones de Iván Ferreiro, Mikel Izal y un montón de artistas más? ¡Le gusta seguro!

Libros y conciertos, para mi hijo indie

Como venís de Oriente, a lo mejor no sabéis qué es Furious Monkey House. Es una banda de Pontevedra formada por cinco niños entre 12 y 14 años y un mono furioso. Tienen muchos fans que llenan sus conciertos pero es que además este año han sacado un libro que cuenta su historia: Corre, mono, corre. Mi hijo lo va a devorar, como ya hizo cuando era más pequeño con su cuento preferido, Yo mataré monstruos por ti, de Santi Balmes.

En 2016, algunos de los mejores momentos que hemos compartido con los niños ha sido en conciertos así que este año queremos repetir. Además, de Furious Monkey House, nos gustan mucho Chumi Chuma y Billy Boom Band.

