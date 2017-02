Inés Arrimadas: "Me asombra que creyeran que no les iba a pasar nada"

Minutos antes de que empezara el juicio contra Francesc Homs en el Tribunal Supremo por un presunto delito de desobediencia y otro de prevaricación al organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre en Cataluña, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha expresado en Hoy por Hoy su sorpresa por la sensación de impunidad con la que actuaba la cúpula de Convergencia: “qué sensación de impunidad tenían para organizar una consulta de independencia, sacar pecho, gastarse 13 millones de euros de todos los catalanes, hacerlo en colegios públicos y pensarse que no les iba a pasar nada. Me asombra de verdad”.

Arrimadas considera lógico que “cuando un político se salta las leyes y lo hace a sabiendas, tenga que declarar ante un juez, es lo más normal del mundo”. Y añade que las acusaciones de Homs afirmando que una respuesta penal a la consulta significa “el fin del estado de derecho” son una falta de respeto a todos los españoles.

Durante la entrevista Arrimadas también ha lamentado que el gobierno de Rajoy no haya buscado una solución dialogada al enfrentamiento con Cataluña. “Hasta hace unos meses no habían recurrido más que a la ley y a la justicia, aunque es verdad que ahora está cumpliendo con un acuerdo de investidura en el que se incorporarán elementos de diálogo”. En esta línea, ha pedido al Ejecutivo que concrete medidas como la reforma del sistema de financiación autonómico o el impulso al corredor mediterráneo y a las cercanías de Barcelona: “Si el gobierno es proactivo y cumple con esos compromisos, desde la política podremos poner una solución sobre la mesa”, ha concluido, porque si no, “el gobierno de la Generalitat vive bien en el victimismo y la confrontación.”

