Francesc Homs: "El Gobierno español se genera un problemón con este proceso"

Francesc Homs Molist (Barcelona, 1969) se enfrenta en el Tribunal Supremo a una petición de penas de inhabilitación que le pueden sacar definitivamente de la carrera política. Diputado nacional y portavoz de la antigua Convergencia, fue muchos años consejero del Gobierno catalán. Durante la elaboración del vigente Estatuto de Cataluña, fue ponente en representación de su partido y negoció el texto durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. En 2010, cuando CiU recuperó el poder autonómico, fue el responsable del programa electoral de su formación política y posteriormente portavoz del Ejecutivo autonómico que inició el camino para impulsar la independencia de Cataluña. En 2012 fue nombrado consejero de la Presidencia, cargo que abandonó en 2015 para presentarse como cabeza de lista a las elecciones generales del 20 de diciembre de ese año. Como consejero de Presidencia, impulsó en 2014 la celebración de la consulta soberanista del 9-N, por lo que ahora se enfrenta a un juicio en el Tribunal Supremo donde la Fiscalía le acusa de desobediencia y prevaricación. Durante este tiempo, ha sido entrevistado en varias ocasiones en la Cadena Ser. Lo que sigue es un resumen de sus opiniones en relación con el caso.

"La Fiscalía me acusa porque está subordinada al poder político"

"Ahora, de sopetón, a la Fiscalía le parece que yo tengo en eso responsabilidades. Evidentemente que las tuve, y lo hicimos todo legal. Pero por qué ahora la Fiscalía [hace esto]. Todos sabemos que está, y en ese tema de forma evidentísima, subordinada al interés político. Y en esa lógica de dependencia política, y además de dependencia política partidista, pues yo sitúo un poco la decisión que hoy hemos conocido por parte de la Fiscalía, porque si no, no me lo explico, insisto, porque hace 14 meses, y que era de sobra conocido que yo estaba implicado en el 9-N, porque además formaba parte de mis responsabilidades".

"Esto es un juicio político. Hay un mandato del PP que tiene mal perder"

"Esto es más un juicio político que un juicio atendiendo a razones jurídicas, porque los hechos así lo demuestran, las contradicciones de la Fiscalía son flagrantes, solo se explican porque hay un mandato político detrás, de un gobierno del PP que tuvo un mal perder".

"Los fiscales de Cataluña no vieron delito"

"Aquello que la junta de fiscales de Cataluña calificó como que no era ningún tipo de delito y no había ningún tipo de indicio de delito, resultó luego que, por presiones del Gobierno del PP, se cambió esta consideración, nunca esto había pasado en España, y se obligó a la Fiscalía General del Estado a presentar una querella. Esto es un despropósito, no tiene, yo creo, base jurídica, me ciño a lo que dijeron en su momento la junta de fiscales de Cataluña, y además, desde el punto de vista político, vamos, es un despropósito, falta de talento político, como se diría".

"Nosotros dirigimos solo aquello que nos mandó el Parlamento catalán"

"Yo estoy absolutamente tranquilo, aquí no hubo el tipo penal de desobediencia, mucho menos malversación de caudales públicos, oiga, nosotros dirigimos simplemente aquello que nos había mandatado el Parlament de Cataluña, que estaba consignado en los presupuestos públicos, y presentar las cosas así, yo creo que eso solo lleva a confusión y, además, yo creo que el Estado español, con este proceso se está generando un problemón".

"Si me meten en la cárcel por ayudar a poner unas urnas es que esto será cualquier cosa menos una democracia"

"Si realmente uno considera que en España es posible que me metan en la cárcel por haber ayudado a poner urnas, esto será cualquier cosa menos una democracia (…). Fíjese que nosotros, en aquel momento, aceptamos, e hizo el señor Mas la rueda de prensa, el día 14 de octubre, donde dijo literalmente que la consulta que queríamos hacer no la podíamos hacer porque había quedado suspendida por el Tribunal Constitucional. Y aquello que nosotros queríamos hacer no lo hicimos, e hicimos un proceso participativo, donde algunos se jactaron de ridiculizarlo, hasta que vieron el último día que aquel proceso participativo conllevaba una movilización ciudadana muy notable, tan notable como que salieron 2.350.000 personas a participar en ese proceso. Pero fíjese que aquí lo que hay es un juego de mal humor por parte del Gobierno del PP de no aceptar aquello que vieron con sus ojos, pero que ellos mismos, cuando nosotros decidimos y aceptamos, y además eso conllevó un descalabro del propio acuerdo político que había detrás de todo esto de la consulta. Es que claro, hubo un lío en el propio sistema político catalán, porque unos consideraban que se tenía que desobedecer, y otros obedecimos la sentencia, la resolución del Tribunal Constitucional en relación con la consulta. Dijimos que aquello no se podía hacer, e hicimos un proceso participativo que era otra cosa, y a partir de ahí el mal humor del Gobierno del PP, porque no pudo asumir con sus ojos aquello que veía, que no era otra cosa que miles de voluntarios y centenares, de hecho, 2.350.000 personas, participando. Aquí hay una confusión, creo que intencionada por parte de algunos, de presentar eso como una desobediencia, cuando realmente no lo fue, fue otra cosa".

"Era evidente que yo estaba implicado en el 9-N. ¡Pero si salía cada día en la tele!"

"Querer probar que yo estaba implicado en el 9-N me parece infantil, fíjese, era evidente que yo estaba implicado en el 9-N, pero si salía cada día en la tele, no sé dónde viven algunos, me parece ridículo, roza el ridículo como mínimo, "no, no, le hemos pillado, firmó un papel" esto y otras muchas cosas y además públicas, es que no tengo que esconderme de nada, aquí el debate no es si he firmado un papel o no, es si aquello se podía hacer o no se podía hacer y contravenía o no contravenía el orden establecido, fíjese, la junta de fiscales de Cataluña, como le decía, consideró que no y que no había indicio de delito alguno y los hechos además siempre han sido públicos y notorios, no, no, todo esto, el descubrir que se han hecho cosas pues me parece sorprendente, para decir vamos, casi un chiste, cuando las cosas son así pues aquí empiezas a ver contradicciones".

"El TSC de Cataluña y el Supremo son gregarios de la posición de la Fiscalía"

"El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, igual que el Tribunal Supremo, son gregarios de la posición de la fiscalía, fíjese, le voy a dar otro dato, en su momento, a mí se me interpuso también una querella por parte de una acusación particular y al inicio, esto era en diciembre del 14, dos meses después del 9-N del 2014 también, el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró que yo no había participado en nada el 9 de noviembre, que ya son ganas eh, porque insisto, público y notorio lo era que yo participé y además lo impulsé, pero en aquel momento, el juez consideró que no, que yo no tenía nada que ver con todo esto, simplemente porque la fiscalía no se fijó en mí, ¿cuándo se fijó en mí la Fiscalía? pues mire que casualidad, cuando yo entré de diputado y de portavoz de un grupo parlamentario en una situación muy compleja como todos saben, que ha sido la de este año de lo que hace referencia a la elaboración de España, entonces, de bote pronto descubrieron que vamos, que yo estaba implicado en todo esto y que lo había impulsado y que había hecho esto y que había hecho lo otro, cosas que además insisto en que son públicas y notorias desde el primer día, yo veo unos altos tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo en esa cuestión absolutamente gregarios de la posición que la fiscalía tiene y a su tiempo, la Fiscalía pues claramente a las órdenes del Gobierno del PP, porque si no, a mí que me expliquen cómo es lo que nunca ha pasado en la escena de la democracia en España, que la junta de fiscales de, en este caso de Cataluña, consideró que no había delito alguno por unanimidad, fíjese, por unanimidad, y la fiscalía general del estado les obligó a cambiar de criterio, les humilló, porque esto es una humillación y luego, y ya supongo que alguien lo contará con toda la luz y taquígrafos, el fiscal general del estado presentó la dimisión, es que es muy gordo todo lo que ha pasado, entonces, nos intentan presentar como unos delincuentes, todos los hechos son haber puesto urnas, que esto ya es para dar cabida de qué democracia y en qué estado vivimos, pero es que además, han utilizado y de qué mala manera unas instituciones del derecho y les hacen un mal terrible".

Comentarios