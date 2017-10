Pascal: "Queremos hacerlo bien, la gente nos pide que encontremos el punto medio"

La coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal ha admitido que están buscando fórmulas para que el lunes el president Carles Puigdemont pueda comparecer en el Parlament después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el pleno. "El TC dice que no podemos reunirnos. Me parece muy fuera de lugar. Los diputados tenemos que hacer nuestro trabajo".

La diputada explica que el asunto no es si acatan o no al tribunal, sino que deben buscar la manera de que Puigdemont comparezca. Junts pel Sí estudiará esta mañana si apoya la iniciativa planteada por el grupo Cataluña Catalunya Sí que es Pot para que comparezca el presidente de la Generalitat. Sobre la declaración de independencia, Marta Pascal afirma que tienen "un mandato" y se sienten "interpelados en hacer las cosas bien". La coordinadora general ha reconocido que declarar la independencia de Cataluña de manera inmediata puede expulsar a parte de su base.

El conseller de Empresa, Santi Vila, ha pedido en un artículo en el diario Ara que tanto el Govern como el Estado se comprometan "por un tiempo" a no tomar "decisiones unilaterales".

En las últimas horas, la CUP ha insistido en el lunes como el día para proclamar la declaración unilateral de independencia de Cataluña, aunque la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dijo que no podía prever qué ocurrirá.

Sobre la comparecencia del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana en la Audiencia Nacional investigados por un delito de sedición. "Espero que la jueza no acepte la petición de la Fiscalía porque no procede. Todos tenemos claro lo que hemos hecho. Nos comprometimos en hacer un referéndum y esto en democracia no puede ser delito".

