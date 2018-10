Marti Buckley: una vasca de Alabama enamorada del pintxo y la zurrukutuna

Marti Buckley nació cerca del Mississippi, pero en cuanto pisó Donostia se enamoró del País Vasco y, desde entonces, ha hecho todo lo posible por seguir disfrutando de su cultura y su gastronomía. "Todos los días tomo ensaladilla rusa y 'pintxo' de tortilla ", dice orgullosa. Pero esta vasca de Alabama no se ha limitado a dar rienda suelta a su faceta disfrutona. Tras ocho años de trabajo, acaba de publicar 'Basque Country', una obra que de momento solo está disponible en inglés, pero que cuenta con el aval de cocineros como José Andrés o Bittor Arginzoniz.

Marti Buckley asegura que Euskadi dispone con una de las mejores materias primas del mundo, pero ella ha optado por obviar cómo lo aprovechan los grandes restaurantes con estrellas Michelin para centrarse en el recetario tradicional o las fiestas gastronómicas ligadas al mundo rural. Otro de los capítulos del libro, de hecho, está dedicado a los caldos y las sopas, todo un tesoro que no quizá no goza de mucha fama, pero que es esencial para entender la cocina popular.

Durante le proceso de elaboración del libro, la autora estadounidense ha probado todas las recetas para poder detallar los procesos, ha organizado concursos en su propia casa para quedarse con la mejor fórmula y además, según cuenta, ha consultado continuamente con expertos en la materia ("un grupo de jubilados").

Aunque no quiere dar nombres, también presume de haber podido acceder a la cocina de una sociedad gastronómica vetada para mujeres: "Soy una mujer y quiero los mismos dercechos. Me chocó que no nos dejaran pasar, pero también valoro la tradición y veo el contexto, así que no me molesta".

Además de escribir libros y artículos, Marti Buckley trabaja en Mimo, una empresa de turismo gastronómico enfocada en las experiencias "más auténticas" de San Sebastián y su entorno. Algo que le permite frecuentar lugares como el Bar Antonio, en el centro de San Sebastián, o restaurantes como Etxabarri y Elkano, pero sin dejar de valorar la grandeza de una ensalada de lechuga y cebolla.

'Basque Country' (Artisan Books). / TRAVELCOOKEAT