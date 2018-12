El centro se vacía. ¿Lo quiere alguien?

Hace unos 3 años escribí un comentario titulado ‘El silencio de España’ en el cual me preguntaba que se estaría pensando en nuestros pueblos y ciudades sobre el estruendoso procés catalán habida cuenta de que sólo oíamos a los políticos y a los periodistas, y casi solo de Madrid y de Barcelona. No sabíamos una palabra de lo que estaban pensando en Santander, en Huelva o en Talavera de la Reina y ese espeso silencio me impresionaba más que el alboroto mediático de nuestras dos principales capitales. Yo intuía que se estaba larvando una indignación sorda y que si llegaba el día en que revisáramos nuestra Constitución nos podíamos encontrar con una fuerte corriente reformadora regresiva y recentralizadora de sentido contrario al que por aquellos días parecía dominar la escena.

A mi juicio, la espectacular irrupción de Vox, aunque impulsado también por otros factores, es la confirmación de aquella intuición. Y si así fuera el camino hacia las próximas elecciones autonómicas y europeas va a tener bastante peligro por la polarización del país en dos nacionalismos enfervorizados frente a frente. Porque el independentismo catalán nos cesa ni va a cesar. La huelga de hambre de cuatro presos, más la expectativa de los juicios, va a mantener alta la fiebre secesionista.

Mientras que enfrente, la puja por liderar la causa española puede inflamar y sacar de madre al PP y a Ciudadanos para no quedar rezagados ante Vox, cuyo programa es una partitura perfecta de la extrema derecha a la que no le falta ni una nota. En ese marco, qué hará el PSOE. ¿Volverá a su guerra fratricida? Sería un gravísimo error. ¿Construirá un cinturón político sanitario entorno a Vox como propone Podemos? Sería otro gravísimo error. Los problemas se afrontan, no se eluden. Pero respecto a esa polarización, si es verdad que es extrema, quién ocupará la zona templada donde históricamente suele estar la victoria. El centro se vacía. ¿Quién lo ocupará? ¿Lo quiere alguien?