El rey pide perdón: "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir"

"Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir", ha dicho este miércoles el rey tras recibir el alta hospitalaria de los facultativos que le han atendido en el hospital USP San José. Nunca en 36 años de reinado Juan Carlos de Borbón había pedido perdón, y ahora lo hace tras las numerosas críticas recibidas por su viaje a Botsuana a cazar elefantes.

Se desconoce la fecha de la foto que aparece en la web de este safari de Botsuana junto al resto de personas destacables que han ido allí a cazar

Don Juan Carlos ha pedido perdón en declaraciones a los periodistas al salir de la habitación en la que ha estado ingresado para recuperarse de la intervención quirúrgica a la que fue sometido tras fracturarse la cadera a consecuencia de una caída en Botsuana, cuando se encontraba en una cacería de elefantes.

El monarca, con chaqueta y corbata y apoyado en dos muletas, ha recalcado que está deseando retomar sus obligaciones y ha asegurado encontrarse "mucho mejor".

También ha agradecido al equipo médico y a todo el personal de la clínica en la que ha estado ingresado las atenciones que de ellos ha recibido y se ha dirigido a los periodistas para agradecerles también su interés y el haber estado tanto tiempo en el hospital para conocer la evolución de su estado de salud.

El rey, que ha salido de la habitación poco antes de la una de la tarde, se ha dirigido al aparcamiento subterráneo del centro hospitalario para subir al vehículo en el que se desplaza hasta el Palacio de la Zarzuela.

Algunos políticos habían criticado abiertamente el viaje del rey, como Josu Erkoreka (portavoz del PNV en el Congreso), que aseguró que el monarca"nos ha abochornado"; Patxi López (lehendakari), que dijo que "no estaría mal" que don Juan Carlos pidiera disculpas; y Tomás Gómez (secretario general del PSM), que defendió que el monarca debe elegir "entre sus obligaciones y la abdicación".

Un magnate sirio pagó la cacería en Botsuana

El monarca fue hospitalizado para operarse de la cadera tras caerse durante el viaje a Botsuana para cazar elefantes, cacería que pagó un magnate sirio que resultó clave a la hora de que España obtuviera el contrato del AVE a la Meca.

La reina Sofía, que el martes almorzó con él, aseguro a su salida del hospital que el rey estaba "muy animado". Su hija, la infanta Elena, que fue preguntada por los periodistas a las puertas del hospital por la polémica que ha rodeado al viaje, aseguró que "no había oído nada" porque había "estado trabajando".