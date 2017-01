"Fernando Alonso está frenético"

"No veo a Fernando desilusionado. No le conozco bien todavía, pero me he reunido con él en algunas ocasiones y le he telefoneado, y puedo decir que está frenético", aseveró Brown en una entrevista a formula1.com.

"Además, incluso aunque nuestro coche no fue plenamente competitivo la pasada temporada, algunos de sus pilotajes fueron asombrosamente buenos. Seré franco, reconozco que es el mejor del mundo", sentenció.

"Stoffel (Vandoorne) se enfrenta a un test serio, pero creo que lo superará bien", añadió sobre el compañero del ovetense. "Nuestros entrenadores personales me dice que es probablemente el piloto más en forma que han tenido nunca y está increíblemente centrado y determinado. Es muy inteligente y nunca tienes que decirle las cosas dos veces", apuntó.

Además, espera que el McLaren dé un paso adelante, sobre todo en el chasis y el motor. "Estoy en continuo contacto tanto con Jonathan Neale como con Eric Boullier y nuestros ingenieros más veteranos, y creo que nuestro chasis será digno. No voy a hacer predicciones precisas, pero las indicaciones son que, relacionadas con el objetivo realista con las nuevas reglas, nuestros chicos han hecho un muy buen trabajo", opinó.

"Todos sabemos que 2015 y 2016 fueron años de aprendizaje, y tampoco estaremos al frente de la parrilla en 2017. Pero estamos trabajando increíblemente duro, juntos, como un equipo, y el progreso está claro para ver.Pero trabajamos increíblemente duro como un equipo y los progresos se verán claramente. Fuimos novenos en el Mundial de Constructores en 2015, y mejoramos hasta el sexto en 2016. Sabemos que ganaremos juntos al final y no sabemos cuándo. Estamos progresando y eso es lo importante", remarcó.

