La Fiscalía pide al Supremo que revoque la absolución de un acusado de enaltecimiento

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución de un hombre que se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de difundir mensajes de enaltecimiento terrorista en su cuenta de Twitter. El Ministerio Público critica en su recurso que la Audiencia le absolviese "en una sola línea", mientras que su defensa alega que la mayoría de los mensajes enjuiciados eran 'retuits' y que "nunca tuvo intención de enaltecer absolutamente nada".

Después del caso del cantante César Strawberry, el de este vecino de Vitoria es una de las pocas absoluciones en casos de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales que llega a manos del Tribunal Supremo. Fue absuelto por la Audiencia Nacional el pasado mes de noviembre después de que los jueces estudiasen una veintena de mensajes en su cuenta de Twitter, de los cuales sólo tres eran de su puño y letra, y el resto 'retuits' de otras cuentas. La Fiscalía pedía un año de cárcel.

Mensajes invitando a usar como imagen de perfil el símbolo diseñado por Eduardo Chillida y utilizado para solicitar la amnistía de presos etarras, otro enalteciendo a un preso de los GRAPO y varios más de bienvenida a miembros de ETA y Batasuna junto con otro que expresaba el deseo de ver "colgado de un pinar completo" a miembros del Partido Popular y Partido Socialista de Euskadi. La Audiencia Nacional decidió absolverle con tres argumentos: los mensajes "no generan un riesgo para el bien jurídico protegido", no quería motivar "la perpetración de actos de carácter terrorista" y, además, "la respuesta penal aplicable no es proporcional" a su conducta.

En "la mente del acusado"

En un recurso al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Fiscalía recurre esta absolución ante el Tribunal Supremo, criticando los argumentos que llevaron a los jueces a esta decisión. Para el Ministerio Público, no es exigible que los mensajes en Twitter se materialicen "en un peligro concreto", asegurando que no es necesario fijarse en la intencionalidad o en explicaciones posteriores de los autores: "Sólo debe analizarse si publicó los mensajes y si lo hizo con conciencia y voluntad", dice, añadiendo más tarde que "los mensajes se deben analizar objetivamente, deduciéndose de su contenido la intencionalidad del autor, sin posibilidad de exculpaciones o justificaciones posteriores".

Exactamente lo contrario a lo que hizo, a su juicio, el tribunal que absolvió a este hombre: sus mensajes "objetivamente ensalzan a varios terroristas y a su conducta violenta", dice el recurso, y critica que la sala "se introduce en la mente del acusado".

La proporcionalidad de la pena

Otro de los argumentos absolutorios que rebate la Fiscalía del Tribunal Supremo es la desproporción de las penas de cárcel que propone el Código Penal, según la sala de la Audiencia Nacional: es una valoración que "no corresponde" realizar al tribunal, razona, y asegura que está avalado por el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "por lo que no puede ahora criticar la Sección la de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un precepto que ha sido refrendado por tribunales superiores al mismo jerárquicamente".

Recomienda incluso al tribunal que si "considera que la respuesta penal no es proporcional" acuda a otros mecanismos legales pero sin "absolver en contra de todos los principios declarados por la jurisprudencia europea, constitucional y del Tribunal Supremo", criticando también que lo haga "sin una valoración mínima de ello, haciéndolo en una sola línea". Entre los mecanismos a los que recomienda acudir está el artículo cuarto del Código Penal, que abre la puerta a que un tribunal pueda dirigirse al Gobierno para derogar un precepto o solicitar un indulto.

"Un simple retuiteo"

Con el caso ya planteado ante los jueces del Tribunal Supremo, el abogado Darío Alonso de Hoyos ha impugnado el recurso de la Fiscalía, solicitando que la absolución de su cliente sea confirmada. "Es evidente que no se puede condenar por el simple retuiteo", dice el escrito, añadiendo también que "nunca tuvo intención de enaltecer absolutamente nada".

Será el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, el que estudie una de las pocas sentencias absolutorias en casos de supuesto enaltecimiento del terrorismo en redes sociales que han llegado a sus manos: hasta la fecha la Audiencia Nacional ha absuelto a cinco acusados, entre ellos el edil de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, el cantante César Strawberry, un abogado y un joven vigués.

La gran cantidad de sentencias dictadas en conformidad provoca que pocos casos lleguen a manos del Tribunal Supremo: transformó en un año de cárcel la condena de Strawberry y tiene pendiente de resolución tanto de este caso como el del abogado Arkaitz Terrón.

