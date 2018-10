El Gobierno responde a Torra: "No aceptamos ultimátums. La respuesta es autogobierno sí, independencia, no"

"El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta, se la damos ahora mismo: autogobierno sí, independencia, no. No admitimos ningún ultimátum". Así de tajante se ha mostrado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, horas después de que Quim Torra haya instado a Pedro Sánchez a presentar un proyecto de referéndum antes de noviembre si quería mantener el apoyo de los independentistas en la cámara.

"El 1-O de 2017 evidenció la fractura de la sociedad catalana. Una sociedad dividida no solo no es admisible desde el punto de vista democrático, sino que es una sociedad sin futuro. Es obligación de todos, y reitero, de todos los poderes públicos, ayudar a cerrarlas", ha añadido la portavoz del Gobierno, que ha reiterado además que el president de la Generalitat "se ha vuelto a equivocar".

"Estamos demostrando nuestra voluntad de tender puentes, de construir sociedad y concordia. El independentismo no debe volver a caminos que conducen a la frustración. Torra se vuelve a equivocar. Ayer se equivocó al jalear a los radicales y hoy lanzando amenazas que solo hacen diferencias entre los ciudadanos. En Cataluña sobran gestos y falta responsabilidad. Torra debe abrir un diálogo entre nacionalistas y no nacionalistas. La propuesta que une es el autogobierno, no la independencia. Los independentistas no tienen la solución para Cataluña", ha insistido Celáa.

En su discurso, la ministra portavoz también ha cargado contra Ciudadanos y PP, a quienes ha pedido apoyo a la política del Gobierno en Cataluña. "La solución es diálogo y legalidad. Dialogo que está teniendo sus frutos. Entre la quiebra de la legalidad y el 155 que otros quieren imponer existe otro terreno que es justamente donde está este Gobierno y también la mayoría de la sociedad catalana y el resto de la española. Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está la convivencia que demandamos como gobierno de España (...) Hacer oposición es apoyar al Gobierno en las cuestiones de Estado. Llamamos a PP y Ciudadanos a apoyar al Gobierno en esta cuestión", ha lanzado.

Respecto a las palabras de Sánchez la semana pasada, que apuntó que si los independentistas no optaban por la vía de la cooperación se acabaría la legislatura, y a la postura adoptada por la Generalitat, Celáa se ha limitado a decir que Torra no está colaborando "hoy" y que el Gobierno no aplicará el 155 sin "razones evidentes".