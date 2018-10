Torra se queda solo en el Parlament

El ultimátum del president catalán Quim Torra al Gobierno no ha evitado que la CUP siga marcando distancias con él: le acusan de "gestionar las migajas del autonomismo mientras que el portavoz de ERC, Sergi Sabriá, apuesta por una estrategia negociadora que no se parece en nada a los planteamientos esbozados en la tarde del martes por el president de la Generalitat.

La soledad política de Torra se completa con lo que subrayan fuentes del PdeCat en el Congreso. Sus diputados no estaban informados de que el president catalán iba a amenazar a Pedro Sánchez con retirarle su apoyo político si no se compromete a proponer un referéndum antes de un mes. Estas fuentes coinciden con el análisis que ha venido a hacer este martes la ministra Meritxell Batet en los desayunos informativos de Europa Press: que el president de la Generalitat va por libre. Esas fuentes del Pdcat no le dan demasiada entidad al ultimátum de Torra, sobre todo, porque son conscientes de que el referéndum de autodeterminación que ha exigido choca con el rechazo frontal del Gobierno de Pedro Sánchez. "No hay margen para la autodeterminación", ha insistido Batet este martes, en línea con la inmediata reacción de la portavoz, Isabel Celaa, tras la intervención de Quim Torra en el Parlament. A juicio de esas fuentes del Pdcat, la portavoz zanjó bien el tema en esa comparencia en el Palacio de la Moncloa. "Lo quemó", aseguran.

En ese escenario, en el grupo parlamentario del Pdcat en el Congreso explican que las dificultades para apoyar los Presupuestos de Pedro Sánchez son las mismas que existían antes del ultimátum del president: la situación "emocional" en Cataluña no ayuda a que den su apoyo a las cuentas que el ministerio de Hacienda está negociando, por ahora con Unidos Podemos. La prisión preventiva de los políticos presos, insisten, es el principal escollo.

El aviso de Rufián

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido bastante claro ante las preguntas de los periodistas al destacar que hay que tener cuidado con los ultimátums porque "los carga el diablo". En este sentido, ha precisado que por "Esquerra Republicana en Madrid habla Esquerra Republicana en Madrid". Eso sí, ha lanzado un aviso al presidente Pedro Sánchez: "Si no mueve ficha, Cataluña le pasará por encima". "Apoyaremos cualquier iniciativa social -ha añadido- que esté por dignificar la vida de la gente". "Ahora bien, si le meten 20 años a Junqueras ¿qué hacemos?", se ha preguntado de forma retórica.

La CUP, a Torra: "No sea un obstáculo en el camino hacia la independencia"

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha pedido al president Quim Torra que no sea un obstáculo en el camino hacia la independencia. "Este pueblo ganará la independencia con ustedes o contra ustedes", le ha advertido. "A las puertas del Parlament nos dijeron: desobedezcan o dimitan, y nosotros tomamos buena nota... No sean un obstáculo y obedezcan al pueblo que es quien mejor ordena... No cuenten con nosotros para la gobernabilidad de esta autonomía, para la estabilidad de este Gobierno... Nuestra misión es la ruptura democrática con el Estado español y con la autonomía", le ha dicho durante su intervención en el pleno del Parlament. La CUP cree que el emplazamiento de Torra al Estado con su ultimátum "ya ha acabado su recorrido". "La Moncloa ha vuelto a decirle que no. ¿Hará usted ya un acto de soberanía?", le ha preguntado.

Entre otras cosas, Quim Torra ha reclamado durante el Debate de Política General una disculpa al rey por el discurso que pronunció hace un año en defensa de la Constitución tras el 1-O y mientras se llevaba a cabo el paro de país del 3 de octubre: "Aquella noche no dábamos crédito a lo que escuchábamos".