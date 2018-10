Casado no defiende a Cospedal: "No vamos a cometer los errores del pasado"

Pablo Casado tuvo que afrontar el caso máster pero como era un tema suyo sabía lo que debía decir. Se defendía a diario, consciente del recorrido que tenía. Ahora, sin embargo, es distinto. Por primera vez le ha estallado un escándalo que no le afecta a él directamente: la atención recae sobre María Dolores de Cospedal por sus audios con el excomisario José Manuel Villarejo.

Por eso, en sus filas están muy pendientes de su reacción. Quieren saber qué opina él no se pronuncia. La dirección nacional conservadora se muestra cauta. Piden esperar a ver qué sale en las próximas grabaciones.

El silencio de Casado

Así que el líder del PP calla. Lleva tres días en silencio. Algo muy significativo en él, teniendo en cuenta que siempre habla. Aunque este jueves tendrá que hacer alguna valoración porque da una rueda de prensa en Huelva. Entonces, habrá que ver si defiende o no a la exsecretaria general. A los populares, desde luego, les parece llamativo que aún no haya salido a decir que cuenta con sus respaldo.

Pero es que los que rodean al líder conservador creen que él no debe comentar el tema porque afecta a Cospedal. “Es de una persona particular y es ella quien tiene que dar las explicaciones”, señalan los colaboradores de Casado. Además, no quieren que les ocurra como, por ejemplo, les pasó con José Manuel Soria o Rita Barberá. “Hay que aprender de los errores”, concluyen. Total, absoluta frialdad.

Primero, en Génova prefieren no condenar a nadie sin pruebas y, segundo, no desean mostrar un apoyo explícito no vaya a ser que se precipiten los acontecimientos y se vean obligados a tragarse en horas sus palabras.

De ese modo, la cúpula popular espera a ver si se traspasa la línea roja. Esta, según ellos es que Cospedal haya mentido o haya indicios de que se ha cometido algún delito. Pero “a día de hoy” no ven nada de eso. “Por el momento solo son conversaciones morbosas”, juzgan.

Y mientras el PP aguanta, la preocupación se extiende. Diputados, cuadros medios y dirigentes regionales y provinciales consideran que aún no hay nada que se le pueda reprochar penalmente pero eso no evita el daño que, les parece, está haciendo a sus siglas. Se pidió la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y creen que ahora es difícil sostener la situación.

En las filas conservadoras hay quien opina que, de todas formas, ya se le ha empezado a hacer “luz de gas”. “Le viene muy bien a Casado quitársela de en medio”, reconocen. Tendría las manos libres, ya sin Cospedal ni Santamaría.