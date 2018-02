"En las zonas de AVE y carreteras la población de conejos ha crecido un 400 por cien"

La población de conejos en parcelas cercanas a carreteras ha aumentado en los últimos años un 400 por cien. Así lo ha denunciado uno de los agricultores que ha ganado la batalla judicial a la Administradora de Infraestructuras del Estado, a la que la Audiencia Nacional ha obligado al pago de indemnizaciones por los daños de los conejos en cultivos de terrenos propiedad de los denunciantes. Como relataba García-Prieto, la cantidad de conejos "es exagerada" y ha crecido de manera sorprendente desde el año 2008, cuando comenzaron a ver daños en sus tierras. Es ese motivo el que les llevó a reclamar una compensación económica a ADIF.

En una entrevista en Hoy por Hoy Tarancón, García-Prieto se ha mostrado confiado en que esta sentencia ayude a que más afectados por este problema recurran a la justicia y que desde las administraciones públicas pongan una solución a los daños de los conejos.

Escucha la entrevista:

El abogado que ha llevado el caso de estos agricultores, Andrés Salto, ha pasado también ha pasado por los micrófonos de la SER para repasar este caso que ha sido resuelto por la Audiencia Nacional.

El letrado, que tiene despacho en Tarancón y en Madrid, ha animado a todos los perjudicados a reclamar, ya que pueden ganar estos procesos judiciales aunque parezcan muy costosos. Esta sentencia no genera jurisprudencia, ya que no proviene del Tribunal Supremo, que no se ha manifestado en ninguna acción de este tipo. No obstante, crea un antecedente que facilitará otras reclamaciones.

El abogado asevera que antes también se creía imposible conseguir sentencias favorables en contra de los bancos o las administraciones pero esto no es así. “Si el daño es justificable los tribunales darán la razón a los propietarios de las fincas”.