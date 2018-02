¿Qué debes saber si eres celiaco?

“Lo más complicado es comer fuera”, asegura Alejandra, una celíaca novata. Ha sido diagnosticada hace apenas dos meses, tiene 34 años y todavía dice que “no termina de acostumbrarse”. Se estima que el 1% de la población es celiaca, aunque no todos están diagnosticados, según los datos recopilados por la Federación de Asociaciones de Celíacos en España. Junto a Carlos Sánchez, endocrino del Hospital General de Valencia, vamos a averiguar qué es ser celiaco…

¿Qué es la celiaquía?

Es una afección causada por el daño al revestimiento del intestino delgado debida a una reacción a la ingestión de gluten. Esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena. Y también en alimentos elaborados con estos ingredientes. El intestino dañado no absorbe los componentes necesarios de los alimentos y esto ocasiona una gran cantidad de síntomas.

¿Cómo se diagnostica?

Ante la sospecha clínica, se deben efectuar unos análisis de sangre que tratan de demostrar la presencia de anticuerpos frente a esa proteína. Si son positivos, el diagnóstico de certeza nos lo dará una biopsia del intestino delgado que nos demostrará la atrofia de ese intestino causada por la reacción entre el gluten y esos anticuerpos.

Riesgos de ser celíaco y no saberlo

Existen muchos grados de "intolerancia al gluten": en los casos "sintomáticos", la clínica es muy florida y predominantemente abdominal (naúseas, vómitos, diarrea, etc) y nutricional. Pero en los casos menos sintomáticos (enfermedad oligosintomática, latente, potencial), los síntomas pueden pasar desapercibidos (anemias, problemas de la piel, delgadez, incluso alteraciones del humor y depresión) quedándose sin diagnosticar y, por tanto, sin tratar. Además, si una persona celiaquía no sigue correctamente el tratamiento (evitar los alimentos ricos en gluten de forma total y durante total vida), existe una mayor predisposición a desarrollar determinados tipos de cáncer.

La contaminación cruzada… ¿Qué es?

Como el gluten se encuentra tan extendido en los alimentos, llamamos "contaminación cruzada" a la aparición de pequeñas cantidades del mismo que aparecen en un alimento que originalmente NO tiene gluten pero que lo ha adquirido (aunque sean pequeñas cantidades) por contacto con otro que sí tiene. Un recipiente, un utensilio de cocina que ha tenido "contacto" con un alimento con gluten NO debería ser utilizado por un celiaco si no ha sido correctamente lavado; tampoco deberían almacenarse juntos por esa posibilidad de "contaminación".

Hay estudios que ya apuntan a que no todo el mundo puede tener alergia al gluten, si no a los fructanos… ¿Qué se sabe de esto?

No tiene nada que ver: se puede tener intolerancia a varias cosas, incluidos los fructanos, pero la celiaquía es específicamente la intolerancia, mediada por anticuerpos, al gluten. Lo que ocurre es que, en la celiaquía no tratada y con gran afectación intestinal, esa alteración de las vellosidades intestinales puede producir intolerancia a fructanos y a otras muchas sustancias de los alimentos.

Tratamiento de la celiaquía. Tres nociones básicas para un celíaco novato

NO ingerir alimentos con gluten, de forma absoluta y de por vida. Cuidado con los productos elaborados, salsas y posible contaminación cruzada. Consumir productos avalados por la Federación Española de celiacos (FACE) que incluso dispone de una app para consulta de productos y de un catálogo de restaurantes certificados en los que las personas con celiaquía pueden comer seguros. Sin problemas pueden consumir: carnes, pescados, legumbres, frutas y frutos secos, verduras y hortalizas, lácteos, huevos, arroz y maíz....pero, claro, siempre que NO sean "contaminados" por alimentos con gluten.

Si alguien no celíaco deja de tomar gluten… ¿Mejorará su salud?

NO tiene ningún sentido.