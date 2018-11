El gobierno central saca al aceite del semáforo Nutriscore

Finalmente el aceite de oliva no formará parte de conocido como semáforo Nutriscore, una lista que ya está vigente en varios países de la UE, y que dejaba a nuestro oro líquido con menos propiedades saludables que una Coca Cola Zero. El departamento de María Luisa Carcedo ha aclarado en Twitter que esta nueva clasificación no afectará a "alimentos compuestos por un solo ingrediente", con lo que se libran aceite, leche, huevos y miel, entre otros.

Este sistema de etiquetado frontal se implantará en alimentos compuestos por más de un ingrediente. Por ello no es aplicable ni al aceite, la leche, la miel o los huevos, por ejemplo. — Min. Sanidad (MSCBS) (@sanidadgob) 17 de noviembre de 2018

Esta decisión ha venido motivada por el revuelo que provocó que uno de los alimentos estrella de la dieta mediterránea, cuyos efectos saludables han sido más que demostrados, quedase por debajo de una bebida azucarada. Colectivos del sector así como diferentes organizaciones criticaron esta medida que dejaba al aove con un suspenso (la letra D) y a la Coca Cola Zero con prácticamente un notable (la letra B).

Precisamente, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, pedía este lunes en Jaén que las propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra han quedado demostradas. De hecho, ha llegado a decir que sería "una barbaridad" que el aceite se quedase con ese suspenso por parte de Nutriscore. Ha indicado que hay cientos de estudios médicos que certifican que "el aceite es un producto de extraordinaria calidad" que produce grandes beneficios a nuestro organismo.