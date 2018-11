La respuesta de Alexa sobre la paella que los valencianos aplauden

Los altavoces inteligentes han llegado a nuestros hogares para quedarse como Google Home, Echo de Amazon con Alexa o el Homepod de Apple con Siri. Más allá de las funciones lógicas y comunes que podemos solicitar estos aparatos también incluyen respuestas inesperadas y graciosas que hacen que el asistente virtual parezca mucho menos mecánico.

La última de estas respuestas la ha compartido en redes sociales un usuario que ha preguntado a Alexa, si sabe cocinar una paella.

De todos es sabido que la receta de la paella, la original, es muy concreta y según los valencianos todo lo que se salga de ahí no es paella si no "arroz con cosas". Esta lección la tiene muy aprendida Alexa que responde literalmente: "No se cocinar, pero si supiera me andaría con cuidado de hacerlo bien, no vaya a ser que haya algún valenciano delante para decirme que lo que hago es arroz con cosas".